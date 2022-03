Arkadiusz Milik miał już zdecydować w sprawie swojej przyszłości. Chodzi o współpracę z trenerem

Arkadiusz Milik przyszedł do Olympique'u Marsylia w styczniu 2021 roku. Polak trafił do francuskiego klubu z Napoli w ramach wypożyczenia. Polak ma za sobą do tej pory udany sezon, ponieważ w 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdołał zanotować 16 trafień. To nie forma jednak wydaje się głównym problemem reprezentanta Polski w Marsylii a... relacje ze szkoleniowcem Jorge Sampaolim.

Milik nie chce współpracować z Sampaolim?

Według francuskiej stacji RMC Sport Arkadiusz Milik nie jest zadowolony ze współpracy z Jorge Sampaolim. „Niektóre decyzje trenera są niezrozumiałe dla Milika. Nie rozumie np. dlaczego w momencie, gdy strzela bramki, to nagle na dwa mecze siada na ławce rezerwowych” – napisano w oficjalnym serwisie stacji RMC Sport.

Według tamtejszych dziennikarzy Milik już podjął decyzję – jeśli Sampaoli będzie po sezonie 2021/22 trenerem francuskiego klubu, Polak nie podpisze z Marsylią kontraktu. Wypożyczenie reprezentanta Polski kończy się w czerwcu 2022 roku, więc napastnik nie powinie mieć problemów z opuszczeniem swojej obecnej drużyny. Informacje o niezadowoleniu Milika ze swojej pozycji w klubie napływają do mediów już od dłuższego czasu. Upust swojej frustracji zawodnik dał parę tygodni temu w meczu Ligi Konferencji Europy, kiedy to Sampaoli zdecydował się zdjąć go z boiska już w 68. minucie, mimo tego, że szło mu w tym spotkaniu bardzo dobrze.

Czytaj też:

Znamy drabinkę Indian Wells. Iga Świątek może być zadowolona