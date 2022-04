Neymar ironicznie odpowiada na krytykę. „Byłem pijany”

Neymar Junior wraz ze swoim PSG pewnie zmierza po mistrzostwo Francji. Z taką napakowaną gwiazdami drużyną nie jest to jednak oszałamiające osiągnięcie, szczególnie że zdarza się Paryżanom gubić punkty ze słabymi rywalami, a ich piłka jest często po prostu nieatrakcyjna. Na morale zespołu źle wpływają na pewno porażki w Pucharze Francji i w Lidze Mistrzów. Na tej międzynarodowej arenie PSG aspiruje do zwycięstwa co roku i jak zwykle kończy się to fiaskiem. Delikatnie poprawić nastroje może z pewnością takie zwycięstwo jak to z Lorient, w którym Neymar odegrał jedną z kluczowych ról.

Neymar odpowiedział na krytykę. Dwie bramki i imponujące zwycięstwo

Neymar Junior w wygranym 5:1 mecz zdobył dwie bramki. Około dwa tygodnie temu francuski dziennikarz Daniel Riolo z podcastu „After Foot” radia RMC informował, że brazylijski gwiazdor jest w „opłakanym stanie”, a na treningi przychodzi „na skraju upicia”. Oskarżenie to miało wpływ na sprzedaż koszulek z nazwiskiem Neymara, ale sam klub nie skomentował sprawy. Piłkarz też się do niej nie odniósł... aż do zdobycia dubletu w meczu przeciwko Lorient.

Dzień później Neymar wrzucił na swoje InstaStories nagranie drugiej bramki jego autorstwa z podpisem „Byłem pijany, więc się udało... Jak to mówią”. Piłkarz dodał do wpisu wiele śmiejących się emotikonek, które na pewno sugerują ironię i zaczepną odpowiedź w stronę Daniela Riolo. Brazylijczyk rozegrał w sezonie 2021/22 w Ligue 1 16 spotkań, zdobył siedem bramek i zaliczył trzy asysty.

