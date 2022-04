Czołowy gracz naszych grupowych rywali ma problemy. Grozi mu dyskwalifikacja

Trener Arabii Saudyjskiej Herve Renard ucieszył się na wieść, że jego drużyna zmierzy się na mundialu z reprezentacją Polski. Uśmiech jednak zszedł mu z twarzy, kiedy usłyszał, że najprawdopodobniej będzie musiał w Katarze mierzyć się z Biało-Czerwonymi, Meksykiem i Argentyną bez jednego ze swoich czołowych graczy – Fahada Al-Muwallada. Zawodnik po raz kolejny w karierze ma kłopoty na tle narkotykowym.

Problemy czołowego gracza Arabii Saudyjskiej. Chodzi o narkotyki

Jak podaje portal Arab News Fahad Al-Muwallad nie przeszedł testu antynarkotykowego i obecnie został zawieszony w prawach zawodnika. To jednak zapewne nie koniec konsekwencji, ponieważ wisi nad nim aż czteroletnia dyskwalifikacja. Wydaje się to bardzo surową karą, ale jej wymiar wynika z faktu, że napastnik był już w przeszłości karany jednorocznym zawieszeniem za dokładnie to samo przewinienie. Zawodnik ma obecnie 27 lat, więc grozi mu utrata czterech lat z najlepszego okresu dla piłkarza. NIe wspominając już o tym, że zabraknie go na mundialu w Katarze.

Fahad Al-Muwallad rozegrał dla swojego kraju 68 spotkań i zdobył 17 bramek. Reprezentant Arabii Saudyjskiej jest obecnie zawodnikiem Al-Ittihad FC, lidera jego krajowej ligi. Nie jest wiadome, jaka konkretną substancję wykryto w organizmie piłkarza, ale jego szanse na brak jakichkolwiek konsekwencji wydają się w tym momencie nikłe.

