Norwid Częstochowa nie pęka! Rewelacja ograła zespół Michała Winiarskiego

O częstochowianach i ich fantastycznym sezonie pisaliśmy już kilkukrotnie, choćby przy okazji wizyty pod Jasną Górą. Steam Hemarpol Norwid w sobotnie (tj. 18 stycznia) popołudnie podejmował wicemistrzów Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie miała swoje problemy zdrowotne, ale z pewnością zakładała zgarnięcie kolejnego zwycięstwa.

PlusLiga: Cenne zwycięstwo Norwida! MVP dla Milada Ebadipoura

Niewiele brakowało, a plan drużyny trenera Michała Winiarskiego udałoby się zrealizować. Goście prowadzili bowiem w Częstochowie 2:1 w setach, odwracając rezultat po pierwszej przegranej partii na przewagi (28:30). To jednak Norwid znalazł w swoich szeregach więcej argumentów, żeby w sobotę triumfować, przy szczelnie wypełnionej częstochowskiej hali przy ulicy Żużlowej.

Mecz trwa 172 minuty, będąc do samego końca pasjonującym widowiskiem. Ostatecznie jednak gospodarze wyrwali tie-breaka, wygrywając 15:12 i 3:2 w całym spotkaniu. Dla częstochowian była to 13 wygrana w sezonie. Dokładnie tyle samo na ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, choć Bartosz Kurek i spółka rozegrali dwa mecze mniej od Steam Hemarpol Norwida.



Klub z Częstochowy gruntuje jednak pozycję w czołowej ósemce, coraz mocniej zbliżając się do gry w fazie play-off. Co przed startem rozgrywek nie wydawało się być czymś, co było jakkolwiek do przewidzenia w wykonaniu Norwida.

Co do meczu z wicemistrzami Polski, MVP trafiło w ręce Milada Ebadipoura. Niekwestionowanego lidera drużyny. Kapitan Norwida nie był co prawda najlepiej punktującym, bo jego 20 punktów przy 26 zdobytych przez Patrika Indrę, wygląda gorzej, ale dołożył mnóstwo w m.in. przyjęciu czy asekuracji.

Po drugiej stronie najskuteczniejszy byli przyjmujący Aaron Russell (20 pkt) oraz Karol Butryn (19). Wyraźnie zabrakło Bartosza Kwolka. Jeden z liderów drużyny Winiarskiego przegrał ze zdrowiem, pojawiając się od początku na boisku, ale z pewnością nie będąc w pełni gotowym do występu w Częstochowie. Aluron zanotował piątą porażkę w 21 meczu. Zawiercianie pozostali na pozycji wicelidera tabeli, tracąc dwa oczka do liderującego Jastrzębskiego Węgla. Za plecami jest za to PGE Projekt Warszawa, mający 46 punktów i jedno spotkanie mniej na koncie względem Aluronu CMC Warty.

Rewelacja z Częstochowy jest na szóstym miejscu z dorobkiem 37 punktów.

