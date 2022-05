Koniec sagi. Kylian Mbappe będzie grał dla PSG. Przed meczem pokazał, do kiedy zostaje

Już latem zeszłego roku Kylian Mbappe miał wybrać się do Realu Madryt, ale PSG sukcesywnie nie przyjmowało kolejnych lukratywnych ofert za Francuza. Ostatecznie wszyscy stwierdzili, że piłkarz przejdzie do Królewskich rok później za darmo, bez żadnych problemów transferowych. Szejkowie jednak nie śpią i walkę o Mbappe prowadzili do samego końca. Ostatecznie ją wygrali.

Kylian Mbappe na dłużej w PSG. Do kiedy przedłużył kontrakt?

Oficjalny profil PSG poinformował, że Kylian Mbappe pozostaje na dłużej w PSG. Na początku nie było wiadomo, do kiedy Francuz przedłuży swoją przygodę w stolicy swojego kraju, ale przed ostatnim meczem sezonu z Metz wszystko stało się jasne. Zawodnik wraz z właścicielem klubu stanęli na środku boiska i pokazali koszulkę z numerem 2025, co bezapelacyjnie informuje, że Mbappe podpisał kontrakt na kolejne trzy lata.

Francuz był kuszony w PSG wielkimi pieniędzmi, ale dodatkowo piłkarz ma się stać „twarzą projektu” i choć ciężko sobie to wyobrazić, ma to oznaczać wpływ na transfery, a nawet wybór przyszłych szkoleniowców. – Jestem bardzo szczęśliwy. W klubie takim, jak PSG mogę dalej się rozwijać, ponieważ daje on wszystko, by występować na najwyższym poziomie – powiedział Mbappe, cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano. – Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę kontynuować przygodę w Paris Saint-Germain. Zostać w Paryżu, moim mieście. Mam nadzieję, że nadal będę mógł robić to, co lubię z wami wszystkimi... i razem zdobywać tytuły! Wielkie dzięki – dodał jeszcze gwiazdor PSG.

Sprawę transferu skomentował również Neymar Jr

Do sytuacji odniósł się również Neymar Junior, który swego czasu z równą zawziętością był sprowadzany do francuskiego klubu. – To zawodnik światowej klasy, teraźniejszość i przyszłość tego klubu. Jestem bardzo szczęśliwy, że Kylian, który jest moim przyjacielem i kolegą z drużyny, zostaje w Paryżu – powiedział w rozmowie z Prime Video Brazylijczyk.

