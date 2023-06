Ogromny cios dla gwiazdy Paris Saint-Germain. Do akcji wkroczyła policja

Przypomnijmy, że Neymar zakończył sezon klubowy wcześniej, aniżeli można było zakładać. Brazylijczyk doznał bowiem poważnej kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji zarówno na francuskich boiskach, jak i Lidze Mistrzów. Efekt? Mocarstwowe plany Paris Saint-Germain spaliły na panewce, a zespół ze stolicy Francji powoli się rozpada.

Neymar ma problemy, wysoka kara i ojciec zatrzymany przez policję

Okazuje się, że problemy zdrowotne, to nie koniec kłopotów brazylijskiego gwiazdora. Piłkarz zdecydował się bowiem na ruch, który w konsekwencji złamał prawo. O czym mowa? O nielegalnych pracach, które zostały wykonane w posiadłości Neymara w Rio de Janeiro. Okazało się, że przy nowym domu piłkarza powstało bowiem sztuczne jezioro.

Takowe powstać jednak nie mogło, bez odpowiedniego zezwolenia, o które nikt ze strony Neymara nie zadbał. Sprawą zainteresował się Departament Ochrony Środowiska Miejskiego. W efekcie pojawiano się na terenie posesji brazylijskiego piłkarza. Wizytę i kontrolę nagrano i umieszczono w mediach społecznościowych.

W roli głównej wystąpił ojciec Neymara, który mocno awanturował się, nie chcąc pozwolić funkcjonariuszom swoich obowiązków względem kontroli. Interweniować ostatecznie musiała policja, która zatrzymała ojca napastnika Paris Saint-Germain. Sytuacja odbiła się szerokim echem w brazylijskich mediach.

Czy Brazylijczyk nadal będzie grał w Paryżu?

Ciekawą kwestią odnośnie Neymara jest jego sportowa przyszłość. Po odejściu z Paris Saint-Germain Lionela Messiego, niewykluczone jest, że z Paryża wyjedzie także Kylian Mbappe. Francuz jest coraz częściej łączony z Realem Madryt, zwłaszcza, że snajper Trójkolorowych zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego w 2024 roku kontraktu.

Co do Neymara, mówiło się o jego transferze poza Francję już tego lata. Kierunków jest kilka, od Manchesteru United, poprzez powrót do FC Barcelony (skoro nie udało się z Messim), kończąc na wyborze ligi brazylijskiej. Brazylijczykiem miałby się interesować m.in. legendarny Santos, ale obecnie sam zawodnik musi wrócić do pełni zdrowia.

