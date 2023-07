Skandal w Paryżu. Kibice grożą napastnikowi obcięciem palców

Jak donosi włoski serwis footmercato.com Dusan Vlahović lada chwila zostanie ogłoszony nowym zawodnikiem Paris Saint-Germain. Serb miał już porozumieć się z paryskim zespołem ws. nowego kontraktu i od nowego sezonu ma reprezentować barwy klubu z Parc des Princes. Na Allianz Stadium uważa się go za niewypał transferowy, gdyż w styczniu 2022 roku Stara Dama zapłaciła Fiorentinie za jego usługi aż 80 milionów euro i chce odzyskać choć część tej sumy. Tymczasem okazuje się, że kibice Paryżan nie są usatysfakcjonowani pomysłem transferu Serba.

Kibice Paris Saint-Germain zagrozili Dusanovi Vlahoviciowi

Grupa ultrasów (zagorzałych fanatyków) Paris Saint-Germain dała do zrozumienia, że nie chcą widzieć Dusana Vlahovicia na Parc des Princes. I nie chodzi tutaj o słabą formę, jaką Serb prezentuje na włoskich boiskach, a kwestie polityczno-religijne. Kilku z nich stanęło przed stadionem mistrza Francji i rozwiesili transparent, na którym widniał napis, grożący 23-latkowi, że jeśli dołączy do klubu, któremu kibicują, wówczas obetną mu palce.

Powodem takiego zachowania jest sposób świętowania Dusana Vlahovicia jednego z triumfów reprezentacji Serbii. Po zwycięstwie napastnik Juventusu wyciągnął w górę trzy palce, co jest symbolem zwycięstwa Serbii nad Kosowem. Ponadto w tej chwili 23-latek miał na sobie koszulkę, która ukazywała mapę jego kraju, obejmującą teren Kosowa. „Przyjedź do Paryża, to obetniemy ci trzy palce” – brzmiał napis na transparencie ultrasów PSG.

Skandaliczne zachowanie kibiców Paris Saint-Germain

Warto zastanowić się, dlaczego paryscy kibice tak emocjonalnie podeszli do tego tematu. Powodem jest fakt, że zdecydowana część z nich jest wyznania muzułmańskiego, a jednym z elementów konfliktu pomiędzy Serbią a Kosowem jest właśnie wyznanie religijne. W Kosowie większość grupy etnicznej stanowią Albańczycy, wyznający islam.

Natomiast w kwestii sportowej – przechodząc do Starej Damy Dusan Vlahović uchodził za ponadczasowy talent, a jego wyczyny w Fiorentinie przyciągnęły uwagę największych europejskich klubów. Wyścig o jego podpis wygrał właśnie Juventus, dla którego w 63 meczach strzelił 23 gole, dokładając do nich 8 asyst. Jego obecna wartość według portalu Transfermarkt wynosi 70 milionów euro.

