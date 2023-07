Benjamin Mendy znalazł nowy klub. Uniewinniony piłkarz wraca do gry

14 lipca końca dobiegła sprawa Benjamina Mendy’ego, znanego piłkarza, którego oskarżano o popełnienie licznych przestępstw na tle seksualnym. Na graczu ciążyło wiele poważnych zarzutów, w związku z czym musiał on przerwać swoją zawodową karierę. Ostatecznie jednak wymiar sprawiedliwości stanął po jego stronie. Uniewinniony Francuz zdołał już znaleźć nowy klub.

Benjamin Mendy uniewinniony

O ostatecznym werdykcie w sprawie lewego obrońcy napisano na łamach „The Athletic”. Z relacji opublikowanej na stronie internetowej tego medium wynikało, że ława przysięgłych obradowała w sprawie Mendy’ego przez ponad trzy godziny, zanim wydała werdykt. Według niego piłkarz został kompletnie oczyszczony z zarzutów.

Po ogłoszeniu wyroku dawny defensor Manchesteru City ponoć popłakał się, czując ogromną ulgę. – Dziękuję wszystkim, którzy go wspierali. Teraz Benjamin prosi o prywatność, aby mógł w spokoju zacząć odbudowywać swoje życie – powiedziała Jenny Wiltshire, prawniczka piłkarza, cytowana we wspomnianym artykule.

Nowy klub Benjamina Mendy’ego

Teraz mistrz świata z 2018 roku postanowił wrócić do swojego zawodu. Jako że ma dopiero 29 lat, jeszcze przez kilka sezonów będzie w stanie grać na wysokim poziomie. Na razie jednak postanowił powrócić do swojej ojczyzny, a konkretnie do FC Lorient, czyli dziesiątej drużyny Ligue 1 w sezonie 2022/23.

Jego transfer został już oficjalnie ogłoszony, a w komunikacie poinformowano, iż lewy obrońca podpisał z „Morszczukami” dwuletni kontrakt. Mógł to zrobić bez żadnych problemów, ponieważ w czerwcu tego roku wygasła jego umowa z Manchesterem City, gdzie występował jeszcze przed tym, zanim został oskarżony o przestępstwa seksualne. Podczas trwania postępowania był też zawieszony w prawach zawodnika.

