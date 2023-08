Kolejna gwiazda piłki nożnej oskarżona o gwałt. Reprezentant Francji został aresztowany

Wissam Ben Yedder jest zdecydowanie jednym z najbardziej niedocenianych napastników w Europie. Mimo znakomitych występów w barwach najpierw Toulouse, następnie Sevilli i AS Monaco nigdy nie bryluje na szczycie nagłówków mediów sportowych, choć w Ligue 1 wciąż jest jednym z czołowych strzelców. Kapitan drużyny z Monako został postawiony w bardzo złym świetle. Wkrótce może podzielić los Benjamina Mendy'ego, który niedawno udowodnił, że jest niewinny stawianych mu zarzutów o gwałty.

Wissam Ben Yedder oskarżony o gwałt i napaść seksualną

Snajper AS Monaco bez wątpienia mocno ucierpi wizerunkowo. Zarówno on, jak i jego młodszy brat zostali oskarżeni przez dwie kobiety w wieku 19 i 20 lat o gwałt i napaść seksualną, do której miało dojść w trakcie imprezy podczas przerwy międzysezonowej, o czym poinformowały francuskie media. 11 sierpnia „RMC Sport” podało informację, że 32-letni były napastnik Sevilli został aresztowany, jednak bardzo szybko opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, która wynosiła bagatela 900 tys. euro. Trwa śledztwo, które ma ustalić, czy piłkarz jest winny stawianych mu zarzutów.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy 19-krotny reprezentant Francji mierzy się z problemami z prawem. W kwietniu br. hiszpański sąd skazał Wissama Ben Yeddera na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu, a także grzywnę w wysokości ponad 100 tys. euro za nie wskazanie części swoich dochodów z czasów gry w Sevilli, z której odszedł w 2019 roku. Nie wiadomo, jak wpłynie to na jego pozycję w obecnie reprezentowanym klubie, jednak trudno się spodziewać, by uszło mu to całkowicie płazem. Pod względem sportowym jest bezcennym elementem układanki ekipy prowadzonej przez Adiego Huttera. W poprzednim sezonie w 32 meczach Ligue 1 strzelił 19 bramek.

