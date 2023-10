Koniec wielkiej kariery. Legenda przechodzi na emeryturę

Każda kariera kiedyś dobiegnie końca, jednak historia Edena Hazarda jest jednocześnie piękna, jak i smutna. Zawodnik, który grając jeszcze w LOSC Lille uchodził za talent na miarę Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego poszedł do Chelsea, gdzie udowodnił swoją wartość. Przez kilka sezonów był niekwestionowanie największą gwiazdą The Blues, po czym odchodził do Realu Madryt jako najlepszy piłkarz Premier League. W Hiszpanii stoczył się niemal na piłkarskie dno, z którego już nie wypłynął.

Od gwiazdora w Anglii do rezerwowego w Hiszpanii

W 2009 roku świat usłyszał o przebojowym belgijskim zawodniku, występującym w barwach francuskiego LOSC Lille. Był to Eden Hazard, który swoimi występami czarował w Ligue 1. Skauci z największych klubów świata zaczęli obserwować jego wyczyny, gdyż mający wówczas 20 lat Belg nie miał sobie równych na francuskich boiskach. Potwierdzeniem jego formy był sezon 2011/12, kiedy w 38 meczach strzelił 20 goli, dokładając 18 asyst. Od tamtej chwili biurko jego przedstawicieli zasypywały oferty, jednak najkorzystniejsza okazał się ta od Chelsea.

Tam Eden Hazard stał się prawdziwym gwiazdorem światowego futbolu. Zasilił szeregi The Blues w 2012 roku i z miejsca stał się jednym z najważniejszych zawodników klubu, a z czasem jej największą gwiazdą. Spędził na Stamford Bridge osiem sezonów, podczas których zakładał niebieską koszulkę 352 razy, strzelając 110 i dokładając do tego 92 asysty. Błyszczał szczególnie w Premier League, natomiast zdecydowanie gorzej wypadał w Lidze Mistrzów, gdzie w całej karierze trafił do siatki tylko dziesięć razy. W ostatnim sezonie w barwach Chelsea zwyciężył Ligę Europy, stając się najlepszym piłkarzem kampanii 2018/19. O jego usługi sięgnął wówczas uwielbiający go Zinedine Zidane, który trenował Królewskich.

Po transferze do Realu Madryt Eden Hazard wzbudzał wątpliwości przede wszystkim swoją sylwetką. Przybył do stolicy Hiszpanii w 2019 roku i wyglądał na niezadbanego fizycznie, co następnie przełożyło się na boisku. Był moment, w którym wchodził na wyższy poziom, jednak podczas meczu ligi mistrzów przeciwko PSG został brutalnie sfaulowany przez Thomasa Meuniera i można powiedzieć, że od tamtej chwili nie był już tym samym zawodnikiem. Częściej przesiadywał na ławce rezerwowych i nie zyskał zaufania najpierw Zinedine'a Zidane'a a potem Carlo Ancelottiego.

Eden Hazard zakończył piłkarską karierę

Od momentu rozwiązania kontraktu Belga w 2023 roku pozostawał wolnym agentem, a o jego usługi nie starał się prawdopodobnie nikt z najwyższej półki. Wcześniej poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej, a 10 października w wieku 32 lat postanowił całkowicie odwiesić korki na kołek. Podczas całej przygody z profesjonalnym futbolem belgijski ofensywny pomocnik i skrzydłowy zagrał w 623 spotkaniach, podczas których strzelił 167 goli i zaliczył 157 asyst.

„W trakcie kariery spotkałem wspaniałych ludzi, menedżerów, trenerów, kolegów z drużyny i chciałem szczególnie podziękować klubom, przez które przeszedłem: LOSC, Chelsea i Realowi Madryt. Oczywiście jeszcze raz dziękuję reprezentacji Belgii. Szczególne podziękowania kieruję do mojej rodziny, przyjaciół, doradców i osób, które były przy mnie na dobre i na złe. Na koniec, bardzo dziękuję wam, moim fanom, którzy śledzą mnie przez te wszystkie lata, za wsparcie w każdym z krajów, w których grałem. Teraz jest czas, aby cieszyć się bliskimi i zdobywać nowe doświadczenia. Do zobaczenia wkrótce poza boiskiem” – napisał na Instagramie Eden Hazard.

