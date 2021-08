Oficjalnie: Romelu Lukaku zagra w Chelsea. Ogromne pieniądze za napastnika mistrzów Włoch

Romelu Lukaku wraca po wielu latach do swojego pierwszego klubu na Wyspach. Chelsea ogłosiła w czwartek transfer napastnika mistrza Włoch. Piłkarz rozegrał w swojej karierze 15 spotkań dla The Blues, ale zaliczył w nich tylko jedną asystę. Władze klubu wypożyczały Belga dwa razy, aż w końcu sprzedały do Evertonu za 35 milionów. Teraz Chelsea musiała wydać na Lukaku o wiele więcej.

Ogromne pieniądze za Romelu Lukaku

Transfer Romelu Lukaku do Chelsea wyniósł londyński klub aż 115 milionów euro. To druga najdroższa transakcja w historii angielskich drużyn. Pierwszą z nich był niedawny zakup Jacka Grealisha przez Manchester City (117,5 miliona euro). Zakup Lukaku jest jednak historycznym, ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek klub z Wysp wyłożył tak duże pieniądze za zawodnika spoza Premier League.

Romelu Lukaku przyszedł do Interu Mediolan z Manchesteru United i wydawało się, że po nierównej przygodzie na Wyspach znalazł swoje miejsce do rozwijania kariery. Razem z Nerazzurri zdobyli upragnione mistrzostwo Włoch, a sam Belg był najlepszym strzelcem swojej drużyny. Napastnik jednak zdecydował się na powrót do Anglii, do klubu, który przed laty nie był zadowolony z jego usług i nie widział dla niego miejsca w składzie.

Czytaj też:

Liga Konferencji. Raków wygrywa w Kazaniu! Zwycięstwo uratował w ostatniej minucie bramkarz