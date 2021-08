Beniaminek nie postawił się Liverpoolowi. The Reds zaczynają sezon od wygranej

Poprzedni sezon Premier League Liverpool zakończył na trzecim miejscu. Również w zainaugurowanych niedawno rozgrywkach piłkarze z Angield Road będą faworytami do zajęcia jednego z czołowych miejsc w klasyfikacji końcowej. Żeby to osiągnąć, podopieczni Jurgena Kloppa muszą wygrywać także z teoretycznie słabszymi rywalami. Takim z pewnością był zespół Norwich City, który wrócił do elity po rocznej przerwie.

Przypadkowa asysta Salaha

Mecz rozegrano na stadionie Norwich, które ambitnie podeszło do spotkania z The Reds. Kanarki od początku szukały swoich szans w ataku, a dobrą sytuację na otwarcie wyniku miał w 20. minucie Teemu Pukki. Fin dostał długie podanie, wbiegł w szesnastkę i uderzył z ostrego kąta, ale Alisson sparował jego uderzenie na rzut rożny.

Liverpool rozkręcał się jednak z akcji na akcję, a świadkami świetnej okazji byliśmy w 23. minucie. Wtedy to Sadio Mane dograł z lewego skrzydła do Mohameda Salaha, ten uderzył z półwoleja, ale obok bramki. Trzy minuty później gracze The Reds dopięli swego i objęli prowadzenie. Salah dość przypadkowo wyłożył piłkę Diogo Jocie, a ten pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Wynik 1:0 dla gości utrzymał się do końca pierwszej połowy, chociaż w 34. minucie gracze z Anfield byli blisko podwyższenia wyniku po strzałach Salaha i Matipa.

Salah z kolejną asystą

Gospodarze od razu po zmianie stron rzucili się do odrabiania strat, jednak w pierwszych minutach udało im się wywalczyć jedynie rzut rożny. The Reds z kolei stopniowo odzyskiwali przewagę, raz po raz zapędzając się w okolice pola karnego rywali.

Podopieczni Kloppa szukali okazji do podwyższenia wyniku i dopięli swego w 54. minucie. Mane strzelał, ale jego uderzenie zostało zablokowane. Do piłki dopadł Salah, który wyłożył piłkę Roberto Firmino, a ten strzałem z bliska pokonał bramkarza Norwich.

Liverpool nie zadowalał się dwubramkowym prowadzeniem. W 74. minucie goście egzekwowali rzut rożny, wybita piłka wpadła pod nogi Salaha, który strzałem z szesnastego metra strzelił na 3:0. Wynik nie uległ zmianie do końcowego gwizdka sędziego. Tym samym The Reds pewnie wygrali, inkasując pierwsze trzy punkty w sezonie 2021/2022.

