Koniec spekulacji o transferze. Jasna deklaracja gwiazdy Tottenhamu

Harry Kane jest związany z Tottenhamem od zawsze. Był oczywiście wypożyczany do paru innych drużyn, ale nigdy nie opuścił wysp brytyjskich. Teraz również taka opcja nie wchodziła w grę. Zawodnik był przymierzany do ewentualnego transferu do Manchesteru City. Ostatecznie reprezentant Anglii podjął zupełnie inną decyzję.

Harry Kane zostaje

W środę 25 sierpnia Harry Kane zakończył wszystkie spekulacje łączące go z Manchesterem City tego lata. „Wspaniale było znowu zobaczyć fanów na stadionie w niedzielę. To miłe, że dostałem ostatnio tyle wiadomości ze słowami wsparcia” – zaczął wiadomość kapitan Spurs. „Tego lata zostanę w Tottenhamie i w 100 procentach skupię się na pomocy mojej drużynie w osiąganiu sukcesów” – powiadomił kibiców Kane.

Bez złośliwości można stwierdzić, że kapitan 7. drużyny zeszłego sezonu Premier League postawił przed sobą karkołomne zadanie. Tottenham z nim w składzie nie wygrał żadnego trofeum. Blisko wielkiego sukcesu byli w 2019 roku, kiedy mierzyli się w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Tam na nieszczęście sympatyków Kogutów The Reds wygrali 2:0 i odebrali Spurs nadzieję na puchar.

