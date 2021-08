Kluby Premier League zadecydowały. Gwiazdy nie zagrają w reprezentacjach

30 sierpnia rozpoczynają się zgrupowania reprezentacji i walka o kolejne punkty do awansu na mistrzostwa świata w Katarze. Wśród piłkarzy angielskiej ligi znajdują się tacy, którzy musieliby udać się do kraju, który znajduje się na czerwonej liście Wielkiej Brytanii. We wtorek 24 sierpnia władze Premier League ogłosiły, że piłkarze, którzy należą do tej grupy nie dostaną pozwolenia na wyjazd i grę.

Gwiazdy poza reprezentacją na mecze eliminacyjne

„Kluby Premier League niechętnie, ale jednogłośnie zdecydowały się nie wypuszczać zawodników na mecze międzynarodowe, rozgrywane w krajach z czerwonej listy” – napisano na oficjalnej stronie ligi. Decyzja klubów obejmuje prawie 60 zawodników z 19 państw. Drużyny ligi angielskiej podjęły taką decyzję, ponieważ po powrocie ze zgrupowania ci zawodnicy byliby zmuszeni odbyć 10-dniową kwarantannę. Przykładowo Liverpool musiałby obyć się przez ponad tydzień bez kilku podstawowych zawodników, takich jak Mohamed Salah z Egiptu, czy Roberto Firmino, Alisson Becker i Fabinho z Brazylii. W Manchesterze City za to zabrakłoby na ponad tydzień na przykład podstawowego bramkarza Edersona.

„Odbyły się szeroko zakrojone dyskusje zarówno z FA, jak i rządem w celu znalezienia rozwiązania, ale ze względu na bieżące obawy dotyczące zdrowia publicznego związane z przyjazdami podróżnych z krajów znajdujących się na czerwonej liście, żadne zwolnienie nie zostało przyznane” – napisano w komunikacie.

twitterCzytaj też:

Ultimatum dla Mikela Artety w Arsenalu. Wiemy, kto może go zastąpić