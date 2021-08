Manchester City rozbił drużynę Płachety. Grealish z debiutancką bramką

Manchester City na inaugurację zmagań Premier League przegrał na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. Norwich City zostało z kolei ograne przez Liverpool (0:3), przez co obie drużyny przystępowały do meczu drugiej kolejki z zerowym dorobkiem punktowym. W ekipie gości zabrakło Przemysława Płachety, który wciąż nie doszedł do pełni sił po ciężkim przejściu COVID-19.

Debiutancki gol Grealisha

Mistrzowie Anglii z ubiegłego sezonu prowadzenie objęli już w 7. minucie po samobójczym trafieniu Tima Krula. W 22. minucie było już 2:0 dla podopiecznych Pepa Guardioli, a debiutanckie trafienie w barwach Manchesteru City odnotował Jack Grealish. Były piłkarz Aston Villi świetnie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu Gabriela Jesusa z prawego skrzydła i z bliskiej odległości pokonał bramkarza Norawich. Dwubramkowe prowadzenie dla City utrzymało się do przerwy.

Kolejne bramki dla City

Po zmianie stron goście nadal byli bezradni wobec dobrze dysponowanych Obywateli, którzy częściej byli przy piłce i konstruowali kolejne akcje. W 64. minucie prowadzenie na 3:0 podwyższył Aymeric Laporte, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym i płaskim uderzeniem przy słupku pokonał Krula.

Kilka minut później było już 4:0. Jesus dostał prostopadłe podanie w pole karne, wyłożył piłkę Sterlingowi, który wpakował piłkę do bramki Norwich. Wynik na 5:0 w 84. minucie ustalił Riad Mahrez, który wykorzystał miękką centrę Rubena Diasa.

