Juergen Klopp skrytykował homofobiczne zachowanie kibiców. „Jeśli ktoś w to wierzy, to jest idiotą”

Liverpool rozpoczął sezon od wygranej z Norwich na wyjeździe. The Reds rozprawili się z Kanarkami 3:0, a do siatki trafiali Diogo Jota, Roberto Firmino i Mohamed Salah. Nie popisali się za to kibice, którzy według zeznań klubu prezentowali podczas spotkania homofobiczne przyśpiewki skierowane w stronę wypożyczonego do Norwich z Chelsea Billy'ego Gilmoura. Przedstawiciele Liverpoolu określili artykułowane przez ludzi zasiadających na trybunach teksty jako „ofensywne i niestosowne”. O całej sytuacji wypowiedział się również trener The Reds Juergen Klopp.

Juergen Klopp: Nigdy tego nie zrozumiem

Juergen Klopp w rozmowie z Paulem Amannem z liverpoolskiej grupy LGBT+ „Kop Outs” jasno wyraził swoje zdanie na temat homofobicznych treści na trybunach piłkarskich stadionów. – Nigdy nie zrozumiem, czemu miałby ktoś śpiewać przyśpiewki, które kogoś innego atakują – stwierdził szkoleniowiec The Reds. – Nigdy tego nie pojąłem, nigdy tego nie lubiłem – dodał Niemiec.

Trener Liverpoolu powiedział też, co myśli o osobach, które posługują się tego typu homofobicznymi treściami. – Jeśli ktoś śpiewa takie rzeczy i w to wierzy, to jest idiotą. Jeśli śpiewa i nie wierzy, to tylko marnuje swój czas – ocenił szkoleniowiec. – Piosenki o piłkarzach, czy hymn klubu to rzeczy, które przyprawiają człowieka o gęsią skórkę. Reszta to kompletna strata czasu. Nie chcę tego więcej słyszeć i mam ku temu mnóstwo powodów – dodał Klopp.

