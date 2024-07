Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu! Na ten moment czekały miliony z całego świata

Dla każdego sportowca to najważniejsza impreza w karierze. Fani z całego świata zasiądą, by oglądać początek igrzysk. Śledź na żywo wraz z nami to, co dzieje się w Paryżu.

Niezależnie od tego, jaka jest ulubiona dyscyplina sportu danego kibica, wszyscy z wytęsknieniem czekają na początek igrzysk olimpijskich. Choć od ostatnich minęły „zaledwie” trzy lata, to po pandemicznej odsłonie z Tokio fani po raz pierwszy od lat zobaczą letnie igrzyska na żywo nie tylko w telewizji, ale i na trybunach. Przez ten czas będzie dla was relacjonować wydarzenia redakcja sportowa „Wprost”. 14:06 Dzień dobry! Witamy w relacji na żywo z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu Początek igrzysk olimpijskich w Paryżu W tym roku Polskę na igrzyskach będzie reprezentować 210 zawodników. Jeszcze do niedawna podawano liczbę 213, lecz na redukcję kadry wpłynęły kontuzje i zawieszenia. Hubert Hurkacz długo walczył o powrót do zdrowia po kontuzji, której nabawił się podczas Wimbledonu. Ostatecznie poinformował, że nie jest w stanie wystąpić na igrzyskach. To pociągnęło za sobą absencję Jana Zielińskiego, który nie mógł wystartować np. z Igą Swiątek, gdyż stracił partnera w deblu. Trzecim nagłym nieobecnym stał się Norbert Kobielski, u którego wykryto niedozwolone substancje (nie po raz pierwszy), przez co został zawieszony. Kibice mają wielkie nadzieje na liczne sukcesy medalowe. Najwięcej szans na medal daje się między innymi Idze Świątek, która zagra na ulubionych kortach Rolanda Garrosa, siatkarzom, którzy od lat nie schodzą ze światowej czołówki, Aleksandrze Mirosław, polskiej „Spiderwoman”, a także licznym przedstawicielom sportów wodnych czy lekkoatletyki. W Paryżu pojawią się setki tysięcy kibiców, którzy obejrzą najlepszych sportowców świata w różnych lokalizacjach. Nie wszystkie zawody będą odbywać się w aglomeracji stolicy Francji. Przykładowo koszykarze (faza grupowa) i szczypiorniści zagrają w Lille. Strzelcy zmierzą się w Chateauroux, a piłkarze w różnych arenach na terenie Francji. Z kolei surferzy powalczą o medale… na Tahiti, bowiem tam są najlepsze warunki do rywalizacji. twitter Polscy sportowcy powalczą o poprawienie wyniku z poprzednich igrzysk Podczas ostatnich igrzysk w Tokio Polacy zdobyli 14 medali (17. miejsce w klasyfikacji) – cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych. Turniej czterolecia w Paryżu potrwa do 11 sierpnia. Chorążymi podczas ceremonii otwarcia będą młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski. Czytaj też:

