Ultimatum dla Mikela Artety w Arsenalu. Wiemy, kto może go zastąpić

Niewykluczone, że w drużynie Kanonierów niebawem dojdzie do zmiany szkoleniowca. Zespół ten obecnie prowadzi Mikel Arteta, ale jego wyniki od dłuższego czasu są wielce niesatysfakcjonujące i dla zarządu, i kibiców. Jak donosi „The Telegraph”, Hiszpanowi postawiono nawet ultimatum.

Trudne zadanie dla Artety

Co musi zrobić menedżer, który pierwsze szlify w tym zawodzie zbierał u boku Pepa Guardioli w Manchesterze City, aby nie zostać zwolnionym? Sprawić, że w najbliższych pięciu meczach Arsenal zacznie prezentować się znacznie okazalej i przede wszystkim zacznie wygrywać. Obecne rozgrywki The Gunners rozpoczęli bowiem fatalnie – przegrali 0:2 z Chelsea w derbach, a wcześniej również 0:2 z Brentfordem, tegorocznym beniaminkiem Premier League.

W najbliższym czasie Kanonierom wcale nie będzie łatwo. Najpierw zagrają z West Bromwich Albion w EFL Cup, ale potem zmierzą się z Manchesterem City. Później podejmą u siebie Norwich, udadzą się na wyjazd do Burnley, a na koniec tego maratonu zagrają z Tottenhamem, swoim największym przeciwnikiem. Niewykluczone, że w dużej mierze to od wyniku tego ostatniego spotkania będzie zależało „być albo nie być” Artety na The Emirates.

Kto może zastąpić Hiszpana w Arsenalu?

Władze Arsenalu są o tyle niecierpliwe, że tego lata żaden inny klub z Premier League nie wydał więcej pieniędzy (ponad 145 milionów euro) na transfery, a i tak gra drużyny wygląda źle. Co ciekawe „The Telegraph” przekonuje, że Kanonierzy mają już na oku potencjalnego następcę Artety. To Antonio Conte, który w ostatnim czasie doprowadził Inter Mediolan do mistrzostwa Włoch, a wcześniej pracował w innym wielkim rywalu Arsenalu, czyli Chelsea.

