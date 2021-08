Benjamin Mendy z Manchesteru City oskarżony o cztery przypadki gwałtu

Manchester City wydał komunikat dotyczący sytuacji swojego piłkarza, oskarżanego o dokonanie czterech gwałtów i jeden przypadek napaści na tle seksualnym. 27-latek miał dopuścić się tych czynów w okresie między październikiem 2020, a sierpniem 2021 roku. Jego ofiarami były osoby starsze niż 16 lat.

„Manchester City może potwierdzić, że po usłyszeniu oskarżeń Benjamin Mendy został zawieszony w prawach zawodnika w oczekiwaniu na dochodzenie. Sprawa podlega procesowi prawnemu, w związku z czym klub nie może zabierać głosu na jego temat, dopóki nie zostanie zakończony” – głoszą przedstawiciele „Obywateli”.

Benjamin Mendy w Manchesterze City występuje na lewej obronie. Do Anglii przeniósł się w 2017 roku z Ligue 1. We Francji grał w barwach AS Monaco. W City zagrał jedynie 75 meczów.

Czytaj też:

Szokujące zarzuty wobec koszykarskiego trenera Romana Skrzecza. „Do dziś mam blizny na rękach”