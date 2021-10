Były piłkarz Liverpoolu wraca po zawieszeniu. Zawodnik zagra na drugim końcu świata

Daniel Sturridge grał w paru angielskich klubach. Swoją karierę rozpoczął w Manchesterze City, skąd poszedł do Chelsea. Wraz z The Blues zdobył Anglii i Ligę Mistrzów. Następnie sześć i pół roku spędził w Liverpoolu, z którym po raz drugi w swojej karierze wygrał najcenniejsze klubowe trofeum w Europie. Ostatnią drużyną napastnika był turecki Trabzonspor, z którym za porozumieniem stron przed czasem rozwiązał umowę. Ta decyzja była spowodowana czteromiesięcznym zawieszeniem, jakie spadło na zawodnika z powodu oskarżeń związanych z bukmacherką.

Powiązania z bukmacherami

Daniel Sturridge musiał zmierzyć się z wieloma oskarżeniami związanymi z przekazywaniem bukmacherom tajnych informacji na temat swojego transferu z Liverpoolu do Trabzonsporu w 2018 roku. To właśnie z tego powodu Anglik dostał od rodzimej federacji piłkarskiej zawieszenie na cztery miesiące, które przyczyniła się do rozwiązania umowy z tureckim klubem. Piłkarz nie czułby się komfortowo, pobierając pensję bez gry w drużynie.

Nowy klub Daniela Sturridge'a

Daniel Sturridge po prawie 20 miesiącach przerwy wyruszył w kolejną piłkarską podróż. Tym razem 32-latek zagra w australijskim Perth Glory. – To wspaniała okazja, by sprawdzić się w nowym zawodowym wyzwaniu – skomentował swój transferowy ruch piłkarz. – Daniel to z pewnością jeden z największych transferów w historii australijskiej ligi – powiedział właściciel Perth Glory.

