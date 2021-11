Manchester United zrobił „wywiad na do widzenia” z Solskjaerem. „Jestem dumny”

Ole Gunnar Solskjaer miał niezbyt udaną przygodę z Manchesterem United. Początek sezonu 2021/22 tylko utwierdził w przekonaniu, że Czerwone Diabły potrzebują zmiany, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie cokolwiek miało się poprawić. Klub z Old Trafford przegrał derby Manchesteru 0:2, derby Anglii z Liverpoolem na własnym stadionie 0:5,a wszystko to zostało spuentowane przegraną 1:4 w meczu z Watfordem, w ostatniej kolejce Premier League.

Manchester United. Solskjaer rozstaje się z klubem w miłe atmosferze

Ole Gunnar Solskjaer jest jedną z piłkarskich legend tego klubu. Odsunięcie go od roli trenera musiało więc przebiec w trochę inny sposób, niż bywa to w przypadku innych szkoleniowców. Norweg zdecydował się na „wywiad na do widzenia”, w którym refleksyjnie odniósł się do swojej blisko trzyletniej kadencji na Old Trafford.

– Wiecie, ile ten klub dla mnie znaczy i co chciałem w nim osiągnąć. Chciałem walczyć o ligę, o trofea... Teraz dziennikarze będą chcieli robić ze mną wywiady, ale ja ich nie udzielę. Chcę stąd wyjść i chcę to zrobić przez drzwi frontowe. Każdy wie, że dałem z siebie wszystko – powiedział na początku rozmowy Solskjaer.

Norweski szkoleniowiec patrząc w tył, jest zadowolony ze swojego czasu na Old Trafford. – Jestem bardzo dumny z tego, że mogłem prowadzić tę drużynę. Jak było się piłkarzem i trenerem drużyny rezerw, jedyne, o czym się marzy to poprowadzenie pierwszej ekipy i ja to zrobiłem – tłumaczył Solskjaer. – Cieszyłem się byciem tu od pierwszej do ostatniej minuty. Dziękuję zarządowi, który dał mi szansę, bo nie każdy jest takim szczęściarzem – mówił jeszcze były już szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Manchester United. Solskjaer zwrócił się do fanów

Ole Gunnar Solskjaer zawsze miał dobre relacje z fanami Manchesteru United. W pożegnalnym wywiadzie zwrócił się do kibiców swojego ukochanego klubu. – Wspierajcie tę drużynę. Musicie trzymać się z nimi razem – powiedział szkoleniowiec. – Fani byli ze mną od pierwszego kopnięcia piłki, przez pierwszego gola i do teraz. Jestem pewien, że znowu się spotkamy, bo jeśli mam gdzieś jechać, oglądać piłkę to będzie to Old Trafford.