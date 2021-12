Kibice Leeds wspierają Mateusza Klicha. Wnieśli na stadion transparent

Mateusz Klich nie ma za sobą najlepszych tygodni. Piłkarz sprokurował w meczu z Chelsea rzut karny, przez co jego drużyna ostatecznie schodziła z boiska pokonana. Na Polaka wylała się masa krytyki, a sam zawodnik w konsekwencji zawiesił swoje konto twitterowe. Zawodnik uwielbiany przez kibiców nagle stał się ofiarą ich hejtu.

Na kibicowską ofensywę zareagował od razu klub, który na Twitterze umieścił kompilację najlepszych momentów Polaka w klubie. Pomocnika wspierało również wielu wiernych fanów, którzy zaznaczali, że hejterzy nie są większością w Leeds. Kibice postanowili wspierać Biało-Czerwonego również z wysokości trybun.

Leeds. Transparent kibiców wspierających Klicha

Dwóch kibiców Leeds United postanowiło wesprzeć Mateusza Klicha miłym transparentem. „Prawdziwi fani nie używają żadnego rodzaju przemocy wobec naszych zawodników. Razem wygrywamy i razem przegrywamy. Razem idziemy do przodu” – napisano na plakacie. Na samej górze umieszczone było również imię i nazwisko Polaka. W to pierwsze wkradł się jednak zabawny błąd. Zamiast „Mateusz” angielscy kibice napisali „Mateguz”, ale zważywszy na to, jak miłym gestem jest sam transparent, chyba można na to przymknąć oko.

Problemy Leeds to nie tylko Mateusz Klich. W ostatnich ośmiu spotkaniach podopieczni Marcelo Bielsy wygrali tylko dwa mecze – z Crystal Palace i Norwich. Od strefy spadkowej dzieli ich pięć punktów. Wczorajsza porażka z Manchesterem City 0:7 na pewno nie pomoże piłkarzom United zbudować odpowiedniej pewności siebie. W tym meczu grał również Polak, ale zaczął dopiero od 38. minuty.

twitterCzytaj też:

Liga Narodów UEFA. Zbliża się losowanie grup. Na kogo mogą trafić Polacy?