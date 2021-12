To już prawie oficjalne. Kacper Kozłowski trafi do Brighton za duże pieniądze

Przed świętami Bożego Narodzenia dyrektor sportowy Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk poinformował, że prowadzone są rozmowy z „jednym z angielskich klubów”. W mediach pisało się jednak, że chodzi konkretnie o Brighton, które miałoby wykupić piłkarza i od razu wypożyczyć do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. – Zrobimy wszystko, aby Kacper mógł zostać z nami na wiosnę, ale będzie to bardzo trudne – przyznał Adamczuk. Z informacji „The Athetic” wynika, że transfer dojdzie do skutku.

Premier League 2021/22. Kacper Kozłowski odejdzie z Pogoni

Oficjalna informacja o podpisaniu kontraktu przez Kozłowskiego ma być podana w przyszłym tygodniu, ale sprawa wydaje się przesądzona. Polak miałby odejść do Brighton już w zimowym okienku transferowym za 8 milionów funtów. Nie będzie to rekordowy transfer Ekstraklasy, ponieważ za 11 milionów euro do tego samego klubu odchodził wcześniej Jakub Moder. W tym samym czasie co rekordzista transferowy, do Mew trafił Michał Karbownik. Ten jednak nie zdołał obronić swojej pozycji i został wypożyczony do Olympiakosu Pireus. Tam niestety również nie jest w stanie przebić się do pierwszego składu.

