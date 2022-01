Hit w Premier League. Chelsea podejmie u siebie Liverpool. Na ławce The Reds zabraknie trenera

Chelsea obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli z przewagą jednego punktu nad trzecim Liverpoolem. Należy jednak pamiętać, że The Blues rozegrali do tej pory 20 spotkań, natomiast The Reds 19, ponieważ odwołane zostało ich spotkanie podczas „Boxing Day”.

Premier League 2021/22. Formy obu drużyn w ostatnich meczach

Liverpool zakończył podczas poprzedniego spotkania ligowego passę siedmiu meczów bez porażki w lidze. Po sześciu zwycięstwach i jednym remisie podopieczni Juergena Kloppa ulegli na wyjeździe Leicester 0:1, parę dni wcześniej pokonując ten zespół w Carabao Cup po golu wyrównującym w piątej doliczonej minucie i rzutach karnych. W piątek 31 grudnia niemiecki manager poinformował, że w drużynie wykryto trzy nowe przypadki koronawirusa. Szkoleniowiec nie zdradził ich personaliów. Co ciekawe, dzień później klub podał informację o zakażeniu samego szkoleniowca. Oznacza to, że w hicie kolejki Liverpool będzie musiał radzić sobie bez Kloppa na ławce.

Chelsea natomiast doświadcza fali remisów. W ostatnich pięciu spotkaniach aż trzy razy podopieczni Thomasa Tuchela musieli dzielić się punktami. Bez zwycięstwa musieli obejść się smakiem w potyczkach z takimi przeciwnikami, jak Everton, Wolverhampton i Brighton. Ostatnią przegraną zaliczyli w meczu z West Hamem United 4 grudnia 2021 roku.

Chelsea – Liverpool. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Chelsea – Liverpool rozpocznie się 2 stycznia o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport i na stronie canalplus.com. Sędzią angielskiego widowiska na Stamford Bridge będzie Anthony Taylor.

