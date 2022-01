Półfinał Carabao Cup. Chelsea zagra z Tottenhamem. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Czas na pierwsze spotkanie EFL Cup, którego bohaterami będą drużyny Chelsea i Tottenhamu. Mimo że wcześniejsze fazy pucharu były rozgrywane w systemie jednomeczowym, od półfinału będziemy świadkami emocjonujących dwumeczów. Po środowym meczu The Blues ze Spurs miało nastąpić czwartkowe spotkanie Liverpoolu z Arsenalem, ale ze względu na wiele przypadków COVID-19 wśród piłkarzy i sztabu The Reds (z trenerem Juergenem Kloppem włącznie) mecz został przełożony na 13 stycznia.

Chelsea – Tottenham. Derby Londynu w półfinale EFL Cup

Chelsea dostała się do półfinału EFL Cup po pokonaniu Brentford 2:0. The Blues nie przyszło to jednak tak łatwo, ponieważ strzelanie zaczęło się dopiero w 80. minucie i to od bramki samobójczej Pontusa Janssona. Pięć minut później wynik ustalił Jorginho z rzutu karnego. Jeśli chodzi o ligową formę podopiecznych Thomasa Tuchela można powiedzieć, że nie jest ona idealna. Chelsea w ostatnich sześciu spotkaniach Premier League dwa razy wygrali i zaliczyli cztery remisy.

Tottenham awansował do półfinału po zawziętej walce z West Hamem. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie, więc wynik 2:1 do przerwy okazał się też tym końcowym. Gole dla Tottenhamu strzelali Steven Bergwijn i Lucas Moura, natomiast dla Młotów trafienie zdobył Jarrod Bowen. Spurs mają w Premier League ostatnio dobre tygodnie, ponieważ w sześciu spotkaniach zaliczyli cztery wygrane i dwa remisy.

Chelsea – Tottenham. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Chelsea z Tottenhamem zostanie rozegrany 5 stycznia w środę, o godzinie 20:45. Spotkanie będzie można oglądać na Eleven Sports 1. Sędzią głównym potyczki został wybrany Craig Pawson.

