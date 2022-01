Southampton wygrał w pięknym stylu. Jan Bednarek znowu to zrobił

Southampton ma za sobą trudniejszy okres w lidze angielskiej. Podopieczni Ralpha Hasenhuttla od 20 listopada do 15 grudnia nie wygrali ani jednego z sześciu meczów, a aż trzy z nich przegrali. Pierwsza potyczka ligowa w nowym roku zakończył się dla Świętych szczęśliwie, a jednym z bohaterów spotkania był reprezentant Polski Jan Bednarek.

Bednarek pobił polski rekord w Premier League

Jan Bednarek z Southampton i Mateusz Klich z Leeds byli do wtorku liderami strzelców, jeśli chodzi o Polaków w Premier League. Obaj zawodnicy mieli na swoim koncie po pięć bramek. Obrońca reprezentacji Polski wyszedł na prowadzenie w tej klasyfikacji już na samym początku spotkania 18 kolejki Premier League. Biało-Czerwony otrzymał dośrodkowanie z rzutu rożnego od Jamesa Warda-Prowse'a i skierował piłkę do siatki głową. To już trzeci gol Polaka w tym sezonie Premier League.

Szybkie wyrównanie Brentford nic nie dało

Brentford niecałe 20 minut później cieszyło się z bramki wyrównującej. Bohaterem silnego uderzenia z woleja był Vitaly Janelt. Jeszcze przed przerwą Święci cieszyli się z ponownego objęcia prowadzenia. Ponownie kibice na stadionie mogli podziwiać strzał z woleja, którego autorem był Ibrahima Diallo. Gola nie zaliczono jednak Francuzowi, a bramkarzowi przeciwników, który ostatecznie sam skierował piłkę do siatki. W spotkaniu padły jeszcze dwie bramki dla Southampton, których autorami byli Armando Broja i Che Adams. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Świętych.

