Szewczenko coraz bliżej polskiej kadry? Media: Trener na wylocie z klubu

„Przegląd Sportowy” kilka dni temu informował, że wśród kandydatów do posady selekcjonera Polaków jest Andrij Szewczenko. Były piłkarz przez pięć lat prowadził reprezentację Ukrainy, z którą dotarł do ćwierćfinału ostatnich mistrzostw Europy. W listopadzie rozpoczął z kolei pracę w Serie A. – To na pewno ciekawy szkoleniowiec, ale ma przecież kontrakt, który wiąże go z Genoą – komentował Cezary Kulesza w rozmowie z Interią.

Serie A. Szewczenko zagrożony

Z najnowszych doniesień włoskich mediów wynika jednak, że przyszłość Szewczenki w Genoi stoi pod znakiem zapytania. Dziennik "La Gazetta dello Sport" przekazał, że władze włoskiego klubu rozważają zwolnienie Ukraińca, który nie spełnia ich oczekiwań.

Były piłkarz Chelsea i Milanu zadebiutował na ławce trenerskiej Genoi w listopadowym meczu z Romą. Jego podopieczni przegrali wówczas 0:2, a kolejne mecze również nie napawały optymizmem. W sumie Genoa w dziewięciu ligowych potyczkach pod wodzą Szewczenki sześciokrotnie przegrała i trzy razy zremisowała.

O tym, że Genoa może zwolnić Ukraińca, informuje także Gialuca Di Marzio. Pozycja szkoleniowca miała znacznie osłabnąć po ostatniej porażce ze Spezią (0:1), czyli drużyną z dolnej części tabeli. Podopieczni Szewczenki po serii porażek zajmują z kolei przedostatnie miejsce w stawce, tracąc już pięć punktów do Venezii znajdującej się tuż nad strefą spadkową.

Szewczenko nie jest głównym faworytem

Nawet zwolnienie Ukraińca nie będzie jednoznaczne z tym, że to właśnie Szewczenko stanie się głównym kandydatem do objęcia reprezentacji Polski. W gronie pretendentów do zastąpienia Paulo Sousy jest chociażby Fabio Cannavaro, który ostatnio spotkał się z Cezarym Kuleszą. Włoski trener miał przygotować już program pracy z kadrą, który spodobał się szefowi PZPN. Niewykluczone jednak, że Biało-Czerwonych ostatecznie obejmie Adam Nawałka, który zdaje się być głównym faworytem do zastąpienia portugalskiego selekcjonera.

Czytaj też:

Kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Grzegorz Lato wskazał faworyta