Kolejne spotkania Premier League przed nami. Po południu hit kolejki

23. kolejka Premier League rozkręciła się już na dobre. Sobotnie spotkania przyniosły kibicom wiele emocji. Na dobry początek Aston Villa pod skrzydłami Stevena Gerrarda wygrała z Evertonem na wyjeździe 1:0, a zdenerwowany tłum w Liverpoolu obrzucił cieszących się z trafienia piłkarzy z Birmingham butelkami. Trafienia na ciało przyjęli Matty Cash i Lucas Digne.

Manchester United wygrał z West Hamem dzięki akcji rozegranej w ostatnich sekundach spotkania. Sytuację napędził Cristiano Ronaldo, który podał do Anthony'ego Martiala. Ten oddał piłkę do Edisona Cavaniego, który dobiegł do linii bramkowej i prostopadle podał do Marcusa Rashforda, który dosłownie wpadł z piłką do bramki. Warto też przypomnieć spotkanie Southampton z Manchesterem City, ponieważ Święci zdołali zremisować z The Citizens 1:1 i przerwać serię 12 zwycięstw podopiecznych Pepa Guardioli z rzędu.

Co czeka nas w niedzielę?

W niedziele odbędą się cztery spotkania. Swoje mecze rozegrają między innymi Arsenal, Liverpool, Leicester, Brighton (z Jakubem Moderem w składzie) i Chelsea z Tottenhamem. Dwa ostatnie kluby z Londynu mierzyły się ze sobą w dwumeczu przy okazji półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Wtedy lepsi okazali się The Blues, a kto zwycięży teraz? Tego dowiemy się o 17:30.

Lista niedzielnych meczów Premier League

15:00 Arsenal – Burnley (Canal+ Sport 2)

15:00 Crystal Palace – Liverpool (Canal+ Sport)

15:00 Leicester – Brighton (Canal+ Sport 2)

17:30 Chelsea – Tottenham (Canal+ Sport0

