West Ham ukarze piłkarza, który znęcał się nad kotem. Najwyższy możliwy wymiar kary

Sprawę dręczenia zwierząt domowych przez Kurta Zoumę nagłośnił angielski portal „The Sun”. Na nagraniu, które wyciekło do internetu widać zawodnika West Hamu, który znęca się nad swoim kotem. Piłkarz kopał swojego kota jak piłkę, rzuca w niego butami i uderza otwartą ręką. Według „The Sun” piłkarz był zły na swojego pupila, ponieważ ten rozbił wazon i zepsuł oświetlenie na szafce kuchenne.

Zoumę ominą konsekwencje prawne. Kara jednak go nie ominie

Zachowanie Kurta Zoumy podchodzi pod paragraf o znęcaniu się nad zwierzętami. Jednak według informacji „SkySports” policja nie ma zamiaru analizować materiału wideo. Piłkarz mimo wszystko jakiegoś rodzaju konsekwencje poniesie. Przede wszystkim został on ukarany przez klub grzywną w wysokości 300 tysięcy euro (maksymalny wymiar kary, wynoszący dwie tygodniówki sportowca). Zawodnik miał pokornie przyjąć finansowe konsekwencje i poprosić o przekazanie ich na rzecz organizacji chroniącej prawa zwierząt.

To nie koniec nieprzyjemnych wydarzeń dla Zoumy. Adidas, który był do tej pory sponsorem technicznym piłkarza, rozwiązał z nim umowę. Co więcej, firma Vitality postanowiła wycofać się ze sponsorowania całej drużyny Młotów.

Kurt Zouma to niejedyny piłkarz Premier League, który w ostatnim czasie mocno stracił w oczach całego świata. Chodzi o znacznie poważniejsze kwestie dwóch zawodników z Manchesteru City i United. Ciągle trwa głośna sprawa Benjamina Mendy'ego, który ma na koncie dziewięć oskarżeń na tle seksualnym, natomiast Mason Greenwood został zatrzymany pod zarzutem znęcania się nad swoją byłą dziewczyną.

