Wayne Rooney skrytykował Cristiano Ronaldo. Cięta riposta Portugalczyka

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w trakcie letniego okna transferowego w 2021 roku. Jak dotychczas Portugalczykowi udało się zdobyć 18 bramek w 33 spotkaniach. Mimo to kibice oraz część ekspertów inaczej wyobrażała sobie ten powrót po latach do Czerwonych Diabłów. Spodziewali się, że 37-latek pomoże drużynie z Old Trafford święcić kolejne sukcesy, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Podobnego zdania są dwaj byli piłkarze Wayne Rooney i Jamie Carragher, którzy byli gośćmi programu „Monday Night Football” na antenie Sky Sports.

Rooney atakuje, Cristiano Ronaldo odpowiada

Prowadzący David Jones poprosił ich o ocenę drugiej przygody Cristiano Ronaldo z Manchesterem United. Wayne Rooney postanowił zabrać głos i wbił szpilkę swojemu byłemu koledze z zespołu. – Oczywiście, Cristiano trochę sobie radzi... Z pewnością nie jest zawodnikiem, którym był w wieku 20 lat i tak się dzieje – to jest piłka nożna. Jest zagrożeniem pod bramką rywali, ale przez resztę meczu Manchester United potrzebuje więcej młodych, głodnych piłki graczy – powiedział Anglik.

Po zakończonym programie aktualny szkoleniowiec Derby County zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie. Poza byłym napastnikiem na fotografii znaleźli się także Jamie Carragher oraz dziennikarz. Na odpowiedź 37-letniego Cristiano Ronaldo nie trzeba było długo czekać.

Gwiazdor polubił post Wayne'a Rooneya oraz w zabawny sposób go skomentował. „Dwóch zazdrosnych” – napisał Portugalczyk. Riposta piłkarza Czerwonych Diabłów niemal natychmiast przypadła do gustu tysiącom użytkowników Instagrama. Komentarz zrobił furorę, o czym świadczy fakt, że otrzymał od internautów więcej polubień niż zdjęcie zamieszczone przez byłego zawodnika.

Czytaj też:

Trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej ma polskie korzenie. Teraz opowiedział historię swojej rodziny