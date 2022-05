Matty Cash z dużym wyróżnieniem. „Polski Cafu” pokazał, ile jest wart

Matty Cash jest piłkarzem Aston Villi od 2020 roku. W sezonie 2021/22 jest jedną z czołowych postaci drużyny Stevena Gerrarda, co pokazują liczby – reprezentant Polski rozegrał do tej pory 35 na 36 spotkań w lidze, w których zdobył trzy gole i trzy asysty, a to, jak na bocznego obrońcę całkiem przyjemny wynik. Piłkarz dodatkowo przedłużył w kwietniu umowę z Aston Villą i to aż do 2027 roku, choć mało kto raczej przewiduje, że zostanie w tym klubie faktycznie do końca swojego kontraktu.

Matty Cash z dużym wyróżnieniem

Z racji swojej pozycji i wkładu w wyniki drużyny nie mogło być inaczej. Reprezentant Polski został nagrodzony przez klub statuetką najlepszego piłkarza według kibiców The Villans, przez których Matty Cash jest zresztą uwielbiany. Nic dziwnego, jak nie kochać zawodnika, który w taki sposób wypowiada się o klubie: „Cieszę się, że mogę przedłużyć mój pobyt w Aston Villi o kolejne 5 lat. Uwielbiam spędzać tu czas i nie mogę się doczekać, aby kontynuować tę ekscytującą podróż. Dziękuję trenerowi i wszystkim w klubie za danie mi tej szansy, a w szczególności Wam, kibicom, za nieustające wsparcie”. Napisał na Instagramie Polak, przy okazji przedłużenia swojego kontraktu.

Piłkarz skomentował również wybór na najlepszego piłkarza według kibiców. „Cieszę się, że wygrałem tytuł Zawodnika Roku Kibiców, dziękuję wszystkim, którzy głosowali, to wiele znaczy” – napisał na swoich social mediach”Polski Cafu„, jak nazywany jest przez członków i fanów Aston Villi.

