Sensacyjna wpadka Rafaela Nadala. Hiszpan zaczął się tłumaczyć i wskazał przyczynę porażki

Turniej ATP Masters 1000 w Rzymie to ostateczny sprawdzian przed tegorocznym wielkoszlemowym French Open. Zawodnicy chcą się więc pokazać z jak najlepszej strony, dzięki czemu mamy wiele emocjonujących pojedynków. Nie brakuje też zaskakujących, a czasami sensacyjnych rozstrzygnięć, jak to w meczu Rafaela Nadala z Denisem Shapovalovem. Zwycięsko z tego starcia, w którym stawką był awans do ćwierćfinału, wyszedł 23-letni Kanadyjczyk. Młody tenisista zdołał odwrócić losy spotkania i wygrał 1:6, 7:5, 6:2.

Rafael Nadal tłumaczył się po porażce w ATP w Rzymie

Pierwszy set nie zapowiadał, że mecz zakończy się takim rezultatem. Rozstawiony z numerem trzecim doświadczony Hiszpan kontrolował przebieg wydarzeń i nie pozostawił rywalowi żadnych złudzeń, kto w tej partii jest lepszy. Pewnie zwyciężył więc 6:1. Wszystko zmieniło się w drugim secie, który był niezwykle wyrównany. Denis Shapovalov cudem obronił się przed przełamaniem już w pierwszym gemie, a następnie sam wygrał przy serwisie Rafaela Nadala, dzięki czemu zyskał przewagę. W decydującej partii młody gracz z Kanady był już wyraźnie górą, a do skończenia tego pojedynku potrzebował trzech piłek meczowych.

Po spotkaniu legendarny zawodnik z Hiszpanii postanowił wytłumaczyć się ze swojej porażki. Przyznał, że w drugim secie zaczęła doskwierać mu kontuzja. – Zmagam się z urazem. W niektóre dni nawet nie jestem w stanie prawidłowo trenować. Dziś od połowy drugiego seta praktycznie nie mogłem grać. Nie chcę jednak odbierać uznania dla Denisa, na które zasługuje. To był jego wieczór – powiedział Rafael Nadal, cytowany przez Interię.

W meczu o półfinał ATP w Rzymie Denis Shapovalov zmierzy się z Norwegiem Casperem Ruudem, który rozstawiony jest z numerem piątym. Przypomnijmy, że nasz reprezentant Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie. Polak przegrał z Davidem Goffinem.

