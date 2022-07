Gwiazda Liverpoolu zadecydowała w sprawie swojej przyszłości. To już oficjalnie!

W ostatnich tygodniach fani Liverpoolu mieli powody do zmartwień. Zespół prowadzony przez Juergena Kloppa postanowił bowiem opuścić Sadio Mane – Senegalczyk ostatecznie przeniósł się do Bayernu Monachium. Co prawda angielska drużyna sprowadziła Darvina Nuneza z Benfiki, aczkolwiek nawet to nie przykryło zmartwienia kibiców The Reds w związku z brakiem oficjalnych wieści na temat przyszłości największej gwiazdy ekipy, czyli Mohameda Salaha.

Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem

W pierwszym dniu lipca Liverpool jednak podzielił się jednak dobrymi nowinami. Na stronie internetowej klubu pojawiła się informacja, że Egipcjanin nigdzie się nie wybiera i właśnie związał się z drużyną nowym kontraktem. Będzie on obowiązywał piłkarza przez kolejne trzy sezony. Gdy dobiegnie końca, Salah będzie miał 33 lata.

– Czuje się świetnie i jestem podekscytowany perspektywą zdobywania kolejnych trofeów z tym klubem. To szczęśliwy dzień dla każdego. Myślę, że przedłużenie kontraktu zawsze zajmuje trochę czasu. Teraz jednak wszystko jest załatwione i skupiamy się tylko na przyszłości – miał powiedzieć skrzydłowy, cytowany w oświadczeniu The Reds.

– Według mnie jesteśmy na tyle silni, by walczyć o sukcesy we wszystkich rozgrywkach. Mamy nowych zawodników, musimy tylko kontynuować ciężką pracę, realizować naszą wizję i podchodzić pozytywnie do kolejnego sezonu – dodał.

Pasmo sukcesów Mohameda Salaha w Liverpoolu

Salah w barwach Liverpoolu występuje od 2017, gdy został wykupiony z AS Romy za 42 miliony euro. Od tamtego czasu Egipcjanin rozegrał w zespole z Anfield 254 mecze, zdobył 156 bramek i zaliczył 63 asysty. Wraz z ekipą Juergena Kloppa sięgnął między innymi po mistrzostwo Anglii (pierwsze od 30 lat) oraz triumfował w Lidze Mistrzów.

