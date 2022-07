Kibic Evertonu pomagał uchodźcom z Ukrainy. Klub uhonorował go w wyjątkowy sposób

Fan Evertonu Paul Stratton został uhonorowany przez swój ukochany klub za swoją heroiczną pracę. Mężczyzna wziął urlop i udał się w marcu do Polski, aby pomagać uchodźcom uciekającym z objętej wojną Ukrainy. W sobotę 30 lipca The Toffees rozgrywali „Mecz o Pokój” z Dynamem Kijów. W końcówce sędzia podyktował rzut karny dla Anglików i wówczas Frank Lampard zdecydował się przeprowadzić zmianę. Na boisku zameldował się Stratton, który został wyznaczony do wykonania jedenastki.

„Mecz o Pokój”. Owacje na stojąco dla Strattona

44-letni były policjant zamienił rzut karny na bramkę i pobiegł w stronę trybun, by celebrować tego gola. Mężczyzna otrzymał owację na stojąco, pogratulowali mu również piłkarze brytyjskiego klubu. Po chwili sędzia zakończył to spotkanie.

twitter

Mecz zakończył się zwycięstwem Evertonu 3:0, ale nie wynik w tym spotkaniu był najważniejszy. Przedstawiciele klubu poinformowali, że pełna historia 44-letniego kibica The Toffees zostanie wyemitowana na antenie kanału BBC.

Witalij Mykolenko: Moja rodzina jest cały czas w Ukrainie

W tym meczu kapitanem Evertonu był pochodzący z Ukrainy Witalij Mykolenko. Lewy obrońca ujawnił, że jego ojciec jest częścią jednostki wojskowej w jego ojczyźnie. – Mój ojciec pracuje w jednostce wojskowej w Kijowie, ale nie jedzie na wschód Ukrainy. Jestem z niego dumny – powiedział zawodnik.

W rozmowie przed meczem z Dynamem Kijów poinformował także, że jego rodzina jest cały czas w Ukrainie. – Tam są wszyscy – wujek, tata, mama. Wszystko u nich w porządku – zdradził.

Czytaj też:

Świetny sportowiec i jeszcze lepszy człowiek. Charytatywny mecz Igi Świątek zakończył się ogromnym sukcesem