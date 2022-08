Ruszają rozgrywki Premier League, Bundesligi i Ligue 1. Przypominamy terminarz meczów pierwszej kolejki

Na ten moment czekali kibice Premier League, Bundesligi i Ligue 1. Kluby w Anglii, Niemczech i Francji rozpoczynają zmagania ligowe i długą oraz wymagającą walkę o tytuły mistrzowskie. Trudne zadanie czeka szczególnie piłkarzy Manchesteru City, Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain, którzy przystąpią do rywalizacji w roli obrońców mistrzostw kraju wywalczonych w poprzednim sezonie.

Ruszają rozgrywki Premier League, Bundesligi i Ligue 1

Ciekawie zapowiada się szczególnie rywalizacja w Premier League, gdzie w gronie kandydatów do wywalczenia mistrzostwa typuje się kilka drużyn, a oprócz Manchesteru City w wyścigu po tytuł powinny liczyć się jeszcze takie ekipy jak Liverpool FC, Chelsea czy Tottenham. Na swoich ulubieńców liczą także fani Manchesteru United, którzy w ostatnim czasie są świadkami poważnej przebudowy drużyny, która rozpocznie sezon pod wodzą nowego trenera, Erika ten Haga.

Po odejściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony prawdziwa weryfikacja czeka za to Bayern Monachium, który będzie bronił mistrzostwa przed zakusami Borussii Dortmund. PSG będzie z kolei faworytem do triumfu w Ligue 1 i każde rozstrzygnięcie inne niż pewny triumf klubu z Paryża w tych rozgrywkach będzie dużą niespodzianką.

Na inaugurację sezonu poczekają za to fani włoskich i hiszpańskich klubów. Pierwszy mecz nowego sezonu La Liga zostanie rozegrany 12 sierpnia, a drużyny z Serie A wybiegną na boisko dzień później.

Premier League. Terminarz 1. kolejki

Piątek (5 sierpnia):

Crystal Palace – Arsenal (godz. 21)

Sobota (6 sierpnia):

Fulham – Liverpool (godz. 13:30)

Bournemouth – Aston Villa (godz. 16:00)

Leeds – Wolves (godz. 16:00)

Newcastle United – Nottingham Forest (godz. 16:00)

Tottenham – Southampton (godz. 16:00)

Everton – Chelsea (godz. 18:30)

Niedziela (7 sierpnia):

Leicester – Brentford (godz. 15:00)

Manchester United – Brighton (godz. 15:00)

West Ham United – Manchester City (godz. 17:30)

Bundesliga. Terminarz 1. kolejki

Piątek (5 sierpnia):

Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium (godz. 20:30)

Sobota (6 sierpnia):

Bochum – Meinz (godz. 15:30)

Augsburg – Freiburg (godz. 15:30)

Wolfsburg – Werder Brema (godz. 15:30)

Union Berlin – Hertha (godz. 15:30)

Borussia Moenchengladbach – Hoffenheim (godz. 15:30)

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (godz. 18:30)

Niedziela (7 sierpnia):

Stuttgart – RB Lipsk (godz. 15:30)

1. FC Koeln – FC Schalke 04 (godz. 17:30)

Ligue 1. Terminarz 1. kolejki

Piątek (5 sierpnia):

Olympique Lyon – Ajaccio (godz. 21:00)

Sobota (6 sierpnia):

RC Strasbourg – Monaco (godz. 17:00)

Clemont – PSG (godz. 21:00)

Niedziela (7 sierpnia):

Toulouse – Nice (godz. 13:00)

LOSC – Auxerre (godz. 15:00)

Lens – Brest (godz. 15:00)

Montpellier – Troyes (godz. 15:00)

Angers – Nantes (godz. 15:00)

Rennes – Lorient (godz. 17:05)

Olympique Marsylia – Stade Reims (godz. 20:45)

