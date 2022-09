Thomas Tuchel przerwał milczenie. Emocjonalne oświadczenie Niemca

Nowi właściciele Chelsea postanowili już na początku sezonu dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Po 20 miesiącach posadę stracił Thomas Tuchel. The Blues przeciętnie rozpoczęli ten sezon Premier League, a do tego przegrali w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb (0:1). Według brytyjskich mediów nie były to jedyne powody zwolnienia Niemca.

Thomas Tuchel opublikował emocjonalne oświadczenie

Szkoleniowiec nie potrafił porozumieć się z nowymi szefami, a kością niezgody stał się Cristiano Ronaldo. 49-latek nie chciał Portugalczyka i czuł się niekomfortowo z tym, że musiał tłumaczyć się Toddowi Boehly'mu ze swojej decyzji. Thomas Tuchel milczał przez kilka ostatnich dni, ale wreszcie postanowił opublikować oświadczenie.

„To jedno z najtrudniejszych oświadczeń, jakie kiedykolwiek musiałem napisać i takie, którego miałem nadzieję nie napisać w ciągu kilku lat. Jestem zdruzgotany, że mój czas w Chelsea dobiegł końca” – rozpoczął komunikat, który zamieścił w mediach społecznościowych.

W dalszej części oświadczenia przyznał, że w klubie z Londynu czuł się jak w domu. Nie zapomniał też o najbliższych współpracownikach, piłkarzach oraz kibicach, którym serdecznie podziękował. „Duma i radość, jaką czułem, pomagając drużynie wygrać Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata, zostaną ze mną na zawsze. Jestem zaszczycony, że mogłem być częścią historii tego klubu” – dodał.

Graham Potter nowym trenerem Chelsea

Dzień po opublikowaniu komunikatu o zakończeniu współpracy z niemieckim trenerem, Chelsea ogłosiło zakontraktowanie Graham Pottera. 47-letni Anglik został wykupiony z Brighton. W zespole Mew pracował od maja 2019 roku. W tym czasie drużyna rozegrała pod jego wodzą 134 spotkania, osiągając bardzo dobre rezultaty.

