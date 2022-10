Cristiano Ronaldo został oskarżony przez FA. Jest reakcja Erika ten Haga

W czwartek o godz. 21:00 Manchester United podejmie cypryjską Omonię Nikozja, jednak przedmeczowa konferencja prasowa skupiła się nie wokół tego spotkania, ale wokół osoby Cristiano Ronaldo, który może zostać ukarany przez Angielski Związek Piłki Nożnej (FA).

Sytuacja po meczu Manchester United – Everton

Chodzi o sytuację z 9 kwietnia, kiedy po meczu z Evertonem zdenerwowany porażką 0:1 Portugalczyk uderzył w rękę kibica The Toffees trzymającego telefon. Smartfon spadł na ziemię, a całe zajście zostało nagrane. Jak się później okazało 14-latek cierpi na autyzm.

Co prawda Cristiano Ronaldo próbował przeprosić młodzieńca i chciał go zaprosić na kolejne spotkanie Manchesteru United, lecz matka chłopca poinformowała, że chłopiec nie miał ochoty widzieć Ronaldo. Ponadto kobieta poinformowała, że tą sprawą zajęła się policja.

Angielski Związek Piłki Nożnej oskarżył Cristiano Ronaldo

Jak się okazuje, sprawą zajął się również Angielski Związek Piłki Nożnej. Według informacji hiszpańskiego „AS-a” FA oskarżyła Portugalczyka o „nieodpowiednie zachowanie”. Dziennikarze zapytali o ten fakt trenera Czerwonych Diabłów Erika ten Haga. Szkoleniowiec zdradził, że Portugalczyk „nie przyjmie kary”.

Holender dodał, że chce wspierać 37-latka najlepiej jak potrafi. – Chcę wydobyć z niego to, co najlepsze, jest teraz w lepszej formie i jestem z tego zadowolony. Na początku jej brakowało, co po raz kolejny udowadnia, że nikt nie może przegapić przedsezonowego zgrupowania – zakończył.

