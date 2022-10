Cristiano Ronaldo wywołał kolejny skandal. Chodzi o jego zachowanie podczas meczu

Dzięki zwycięstwu nad Kogutami Manchester United zameldował się z powrotem na piątym miejscu w tabeli Premier League. Kibice Czerwonych Diabłów mogą być szczęśliwi z wyniku, ale nie powiedzą tego samego o zachowaniu gwiazdy zespołu, Cristiano Ronaldo. Zdaniem wielu Portugalczyk nie okazuje szacunku nie tylko drużynie, ale także im.

Cristiano Ronaldo wywołał skandal. Opuścił boisko przed końcem spotkania

Cristiano Ronaldo fatalnie wszedł w kampanię 2022/23. 37-letni napastnik Manchesteru United trafił do siatki dwukrotnie, z czego tylko raz w rozgrywkach Premier League. Trener Czerwonych Diabłów, Erik Ten Hag coraz częściej stawia na innych zawodników. Tak samo postąpił w meczu z Tottenhamem.

Koguty uległy gospodarzom na Old Trafford 0:2 po bramkach Freda i Bruno Fernandesa. Cristiano Ronaldo ruszył do rozgrzewki na początku drugiej połowy, jednak trener nie zdecydował się wpuścić go na murawę. Portugalczyk opuścił strefę rozgrzewkową jeszcze przed zakończeniem spotkania.

Media: Cristiano Ronaldo nie świętował zwycięstwa z kolegami

Jak podaje brytyjski dziennik „The Athletic”, Cristiano Ronaldo nie tylko udał się do szatni przed ostatnim gwizdkiem, ale też od razu opuścił stadion i nie świętował zwycięstwa z kolegami.

Erik Ten Hag przyznał po zakończonym spotkaniu, że ma zamiar zająć się zachowaniem Portugalczyka, jednak wcześniej chciał nacieszyć się wygraną. Zwycięstwo z Tottenhamem uplasowało Manchester United na piątej pozycji. Dotychczas Czerwone Diabły gromadziły 19 punktów w 10 spotkaniach ligowych.

