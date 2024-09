Filar reprezentacji Polski rozwiał wątpliwości. To utrzyma go w czołówce

Jan Bednarek od lat może liczyć na grę w reprezentacji Polski. Choć jego występy często wzbudzają mieszane opinie. To Biało-Czerwoni nie mają takiego bogactwa, by móc sobie pozwolić na rezygnację z gracza Premier League. Były piłkarz Lecha Poznań cieszy się zaufaniem w klubie. Sam pokazał dużą lojalność zostając na południu Anglii pomimo spadku na niższy szczebel rozgrywkowy. Po powrocie zbiera kolejne występy w elitarnych rozgrywkach.

Jan Bednarek zadecydował o klubowej przyszłości

Po zakończeniu okna transferowego było pewne, że przynajmniej na kilka miesięcy Polak pozostanie w klubie. Teraz jednak wiele wyjaśniło się co do jego dalszej przyszłości. Southampton w mediach społecznościowych poinformował o przedłużeniu kontraktu z Bednarku, co ucina – przynajmniej na jakiś czas – dyskusję o odejściu z zespołu. Defensor „Świętych” podpisał nową umowę, na mocy której pozostanie w klubie do 2027 roku.

– Jestem naprawdę szczęśliwy. Myślę, że to właściwy wybór dla mnie, dla mojej rodziny. Wszyscy jesteśmy tu zadowoleni. Myślę, że znaleźliśmy swoje szczęśliwe miejsce w życiu i po prostu chcemy iść dalej, rozwijać się jako rodzina, jako piłkarz, jako klub, więc myślę, że to dla mnie właściwe miejsce w tej chwili – powiedział Bednarek dla oficjalnej strony internetowej angielskiej drużyny.

Kariera Jana Bednarka

Jeśli Jan Bednarek wypełni do końca kontrakt z Southampton, to będzie mógł świętować dziesięć lat występów na Wyspach Brytyjskich. Piłkarz trafił do zespołu w 2017 roku z Lecha Poznań. Polak poza sezonem 2023/2024 występował w Premier League. Z kolei w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Aston Villi.

Urodzony w Słupcy obrońca rozegrał do tej pory 62 mecze w reprezentacji Polski.

