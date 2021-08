Sousa ujawnił powołania na wrześniowe zgrupowanie. Nicola Zalewski doceniony przez Portugalczyka

Reprezentacja Polski rozegra we wrześniu aż trzy spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. W poniedziałek 16 sierpnia Paulo Sousa podał do informacji publicznej nazwiska zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie.

W poniedziałek 16 sierpnia Paulo Sousa podał listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni rozegrają wtedy trzy spotkania kwalifikacyjne do mistrzostw świata w Katarze. 2 września nasi zawodnicy zmierzą z Albanią, 5 września z San Marino na wyjeździe, a 8 września ugoszczą w Polsce Anglików. Spekulacje i podejrzenia się potwierdziły. Paulo Sousa po przeprowadzeniu rozmowy z Adamem Buksą i Nicolą Zalewskim postanowił powołać obu zawodników na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Zamiast Łukasza Fabiańskiego, który zakończył reprezentacyjną karierę, na pozycji bramkarza pojawił się Bartłomiej Drągowski. Portugalski selekcjoner uwzględnił również w swoim wyborze Radosława Majeckiego, którego umieścił na liście rezerwowej. Skład reprezentacji polski na wrześniowe zgrupowanie Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Radosław Majecki (lista rezerwowa) Obrońcy: Kamil Glik, Jan Bednarek, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Maciej Rybus, Tymoteusz Puchacz Pomocnicy: Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder, Matuesz Klich, Kacper Kozłowski, Nicola Zalewski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński Napastnicy: Robert Lewandowski, Dawid Kownacki, Krzysztof Piątek, Karol Świderski, Adam Buksa Czytaj też:

