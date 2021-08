Lewandowski wspiera trenera Sousę. „Razem idziemy w jednym kierunku”

Reprezentacja Polski rozpoczęła już zgrupowanie przed nadchodzącymi wrześniowymi meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata w Katarze. Już w czwartek Polacy zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią. Przed spotkaniami odbyła się konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski wspiera Sousę

Paulo Sousa nie ma dobrych wyników z reprezentacją Polski. Na osiem spotkań pod wodzą tego selekcjonera Polska wygrała tylko raz. Mimo że kadrowicze chwalą sobie współpracę z portugalskim trenerem może dojść do sytuacji, w której szkoleniowiec pożegna się z posadą. O spekulacjach na temat zwolnienia trenera reprezentacji wypowiedział się Robert Lewandowski. – Nie myślimy o tym. Razem idziemy w jednym kierunku. Wierzę w tę drużynę i sztab szkoleniowy. Brakuje jednego momentu, w którym wszystko „zatrybi”. Chcemy grać, trenować i wygrywać z trenerem – powiedział napastnik Bayernu Monachium.

Lewandowski wymienił także aspekty gry, które poprawiły się dzięki pracy z Sousą. – Poprawiliśmy poruszanie się bez piłki. Stwarzamy też dużo sytuacji, strzelamy gole. Czuć pomysł i to, w jakim kierunku chcemy iść. Wierzę, że rozwijamy się jako drużyna i każdy z zawodników osobno również – stwierdził napastnik Bayernu Monachium.

Wspomnienia z debiutu

5 września Polacy zagrają na wyjeździe z San Marino. To właśnie w spotkaniu z tą drużyną Robert Lewandowski debiutował 13 lat temu. – W meczu z San Marino na pewno wrócę myślami do mojego debiutu. Żadnego przeciwnika nie będziemy lekceważyć. Musimy wykonać swoją robotę. Wspomnienia na pewno wrócą, bo to od tego rywala to wszystko się zaczęło – powiedział kapitan reprezentacji.

Czytaj też:

Robert Lewandowski z tęczową opaską kapitana? „Nie miałbym z tym problemu”