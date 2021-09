Paulo Sousa zapytany o poprawę defensywy: Tracenie goli jest częścią gry

Mimo dwóch okazałych zwycięstw z Albanią i San Marino styl reprezentacji Polski nie zachwyca. Przed naszymi zawodnikami najtrudniejsze spotkanie tego zgrupowania. Mecz z Anglią pokaże, w którym miejscu jesteśmy. Podczas konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji stwierdził, że w defensywie widać już poprawę – Musimy lepiej przechodzić z fazy obrony do ataku – dodał.

Paulo Sousa: Tracenie goli jest częścią gry

Mimo dobrych wyników nasza gra w obronie pozostawia wiele do życzenia. Paulo Sousa pytany o to, w jaki sposób zamierza poprawić grę w obronie, odpowiedział wymijająco – Tracenie goli jest częścią gry. Jeśli chcemy patrzeć na to z takiej strony, to tak jest. Można się patrzeć na to trochę inaczej, bo my strzelamy też dużo goli – dodał selekcjoner reprezentacji Polski. Odkąd przybyłem, zdobywamy dużo goli. Tracimy, ale strzelamy więcej niż rywale – zakończył.

O tym jak ważny dla kadry jest Robert Lewandowski, nie trzeba przypominać. Portugalczyk jednak stwierdził, że napastnik Bayernu sam meczu nie wygra. – Tacy zawodnicy jak „Lewy” wiedzą, że muszą się dostosować do drużyny i jej pomóc. Dzięki takiemu zawodnikowi możemy uzyskać dobry wynik – mówił na konferencji prasowej Paulo Sousa.

Czytaj też:

Sousa zabrał głos przed meczem z Anglią. Zdradził, czy Buksa zagra od początku