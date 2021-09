Agent Matty'ego Casha rozmawiał z Paulo Sousą. Powołanie coraz bliżej?

Matty Cash stara się o polski paszport. Pozwoli mu to uzyskać powołanie do biało-czerwonej kadry. – Teraz wszystko jest kwestią oczekiwania. Później wszystko będzie zależeć od Paulo Sousy – powiedział w rozmowie z The Sun prawy obrońca Aston Villi.

Matty Cash jest prawym obrońcą Aston Villi, którego matka pochodzi z Polski. To umożliwia angielskiemu piłkarzowi starania o polski paszport i występy w narodowej kadrze biało-czerwonych. Zawodnik wyraził zainteresowanie takim rozwiązaniem. Stuart Cash powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty, że trwa proces zbierania odpowiednich papierów, które mają umożliwić uzyskanie przez Matty'ego polskiego obywatelstwa. Matty Cash czeka na obywatelstwo – Cała rodzina jest podekscytowana, a babcia nie może wytrzymać z ekscytacji – powiedział Matty Cash w rozmowie z The Sun w kontekście oczekiwania na polskie obywatelstwo. Oczywiście samo otrzymanie paszportu nie umieści prawego obrońcy Aston Villi w reprezentacji Biało-Czerwonych. – Teraz wszystko jest kwestią oczekiwania. Później wszystko będzie zależeć od Paulo Sousy – dodał zawodnik. Wygląda więc na to, że wszystkie odpowiednie dokumenty zostały zebrane i obywatelstwo jest tylko kwestią czasu. Agent Casha kontaktował się z Sousą Matty Cash powiedział, że sam nie rozmawiał jeszcze ze szkoleniowcem reprezentacji Polski, ale pewnego rodzaju kontakt już był. – Mój agent rozmawiał z selekcjonerem. Nie mogę jeszcze zbyt wiele o tym powiedzieć, dopóki wszystko jeszcze trwa i nie kwalifikuję się do powołania – wyznał obrońca. Czytaj też:

