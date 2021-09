Poważne problemy zdrowotne reprezentanta Polski. Nie przyjedzie na październikowe zgrupowanie

Arkadiusz Reca w ostatnich miesiącach nie ma szczęścia do gry w polskiej kadrze. Po ominięciu trzech ostatnich zgrupowań (w tym Euro 2020), kibice nie zobaczą go w akcji także w październikowych meczach Biało-Czerwonych. To efekt kontuzji, której były gracz Wisły Płock doznał w ostatnich dniach.

Kolejny zdrowotny kłopot Recy

O jaki uraz chodzi tak dokładne? „Przeglądu Sportowy” donosi, że, nasz wahadłowy zerwał mięsień czworogłowy. Według raportu medycznego przesłanego do PZPN ze Spezii Polak nie będzie mógł trenować przez cztery lub pięć tygodni, nie mówiąc już o grze w meczach.

To nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Recę prześladuje zdrowotny pech. Na wiosnę bowiem uszkodził łąkotkę w jednym z kolan, w związku z czym musiał przejść operację i z tego powodu nie był dostępny na mistrzostwa Europy. Żeby doszukać się ostatniego występu zawodnika Spezii w Biało-Czerwonych barwach, należałoby się cofnąć aż do marca i pierwszego zgrupowania za kadencji Paulo Sousy. Wtedy Reca dostał 79 minut w meczu z Węgrami (3:3) i cztery w starciu z Anglią (1:2).

Co z Rybusem?

Niebawem może okazać się, że problemy reprezentacji Polski na lewym wahadle będą jeszcze większe. Maciej Rybus ominął bowiem dwa ostatnie mecze Lokomotivu Moskwa ze względu na problemy zdrowotne i nie wiadomo, czy zdąży wyleczyć się do czasu październikowego zgrupowania.

Czytaj też:

Obsceniczny gest piłkarza Romy. Tak zareagował na wyzwiska kibiców