Legenda Arsenalu o Łukaszu Fabiańskim: Jest po prostu dobrym człowiekiem

Arsene Wenger jest bezsprzecznie legendą Premier League. Francuski szkoleniowiec rozpoczął pracę w Arsenalu w 1996 roku. Przez ponad 20 lat kierowania Kanonierami trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii, z czego raz bez ani jednej przegranej w sezonie. Dodatkowo siedem razy wygrał z tym klubem Puchar Anglii.

Obecnie Wenger pracuje w FIFA, jako dyrektor rozwoju sportowego. Francuz promuje nowe rozwiązanie dla rozgrywek reprezentacyjnych, które zakłada rozgrywki rangi mistrzostw świata co dwa lata. Były trener Kanonierów uważa to za dobry pomysł i twierdzi, że kalendarz rozgrywek międzynarodowych powinien radykalnie ulec zmianie. Przeciwnikiem tego pomysłu jest na pewno UEFA, której wiceprezydent Zbigniew Boniek dosadnie wypowiedział się w tej kwestii. – To pomysł rodem z domu dla psychicznie chorych – stwierdził były prezes PZPN.

Wenger chwali Fabiańskiego

Łukasz Fabiański już w sobotę oficjalnie pożegna się z grą w reprezentacji Polski. Arsene Wenger w rozmowie z WP SportoweFakty podzielił się swoją opinią na temat biało-czerwonego golkipera. – Piłkarsko miał i ma wszystko. Panowanie nad piłką, technika, inteligencja, szybkość reakcji. To bramkarz kompletny – stwierdził były trener Arsenalu. Dyrektor do spraw rozwoju futbolu FIFA zwrócił także uwagę na aspekt mentalny „Fabiana”. Powiedział, że golkiper West Hamu jest „hiperinteligentny i świadomy tego, czego się od sportowca oczekuje w nowoczesnym futbolu”.

– To jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, z jakimi pracowałem – powiedział bez ogródek Wenger. Mało tego, Francuz stwierdził, że to jeden z jego ulubionych zawodników. – Również za to, jakim jest człowiekiem. A jest po prostu dobrym człowiekiem – wytłumaczył swoją sympatię były szkoleniowiec Kanonierów.

Pożegnanie Fabiańskiego

Reprezentacja Polski zagra w sobotę 9 października mecz z San Marino. Spotkanie będzie rozgrywane w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. W drużynie znajdzie się Łukasz Fabiański, dla którego będzie to okazja do oficjalnego pożegnania się z kibicami.

