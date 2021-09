Mundial co dwa lata? Wenger: Jestem pewien, że to dobre rozwiązanie

Arsene Wenger, mimo dużego stażu na scenie piłkarskiej, wykazuje się małym przywiązaniem do tradycji. Francuz wierzy, że zmiany, które pragnie wprowadzić, przyczynią się do poprawy poziomu sportowego na świecie.

Uporządkowany kalendarz rozgrywek

FIFA na czele z Asrene Wengerem, dyrektorem do spraw rozwoju futbolu chce wprowadzić zmiany w organizacji przerwy reprezentacyjnej. Zamiast paru zgrupowań co kilka tygodni, organizacja proponuje skumulowanie ich i ograniczenie do jednego, dwóch miesięcy. – Musi być mniej chaosu między okresami klubowymi i reprezentacyjnymi. To poskutkuje też mniejszą liczbą międzykontynentalnych podróży dla piłkarzy – stwierdził były trener Arsenalu.

Mistrzostwa świata co dwa lata?

Mistrzostwa świata co dwa lata można by wprowadzić dopiero od 2028 roku. – Myślę, że pomysł został przyjęty przez krajowe federacje dosyć dobrze. O wszystkim jednak zadecyduje demokratyczne głosowanie przeprowadzone przez 211 krajów – powiedział Wenger. – Jestem w 100 proc. pewny, że to dobre rozwiązanie – zaznaczył Francuz. Według byłego trenera mistrzostwa świata co da lata generowałyby więcej pieniędzy, które można by zainwestować globalnie i dać szansę pokazać się młodym talentom z biedniejszych państw.

