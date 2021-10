Kto byłby lepszym partnerem w ataku dla Lewandowskiego? Sousa porównał Świderskiego i Buksę

Już niebawem, 12 października, reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Albania. Kto może przydać się w nim bardziej – Karol Świderski czy Adam Buksa? Czy Paweł Dawidowicz odegra w nim ważną rolę? Między innymi na te pytania odpowiedział Paulo Sousa podczas konferencji prasowej.

Karol Świderski i Adam Buksa – porównanie Paulo Sousy

Ciągle nie wiadomo bowiem, jak właściwie wygląda hierarchia napastników w polskiej kadrze. Pewne jest tylko to, że na jej szczycie znajduje się Robert Lewandowski. O pierwszeństwo w partnerowaniu mu walczą Krzysztof Piątek, Adam Buksa i Karol Świderski. W przyszłości do tego grona dołączy również Arkadiusz Milik.

Na konferencji padło pytanie właśnie o graczy New England Revolution i PAOK-u Saloniki. Trener nie potrafił wybrać, który z nich jest lepszy. – Świderski i Buksa to zupełnie różni zawodnicy. Karol jest bardziej mobilny, ma dobrą technikę. Może być jeszcze lepszy jeśli chodzi o wykończenie. Adam też potrafi zrobić różnicę. Jest bardzo silny, świetnie spisuje się w polu karnym, nie tylko jeśli chodzi o grę głową. Ma rewelacyjną lewą nogę – powiedział trener Biało-Czerwonych.

Sousa o przydatności Dawidowicza

Jeden z dziennikarzy zastanawiał się też nad kwestią roli Dawidowicza w reprezentacji. Chodziło o to, czy wywalczył on sobie miejsce w wyjściowej jedenastce na mecz z Albanią. – Wiem, do czego zdolny jest Dawidowicz. On ciągle rośnie w oczach, zwiększa się jego pewność siebie. Zdecydowanie może nam pomóc – stwierdził Sousa. Faktem jest, że obrońca ten znakomicie wypadł w meczu z Anglią.

Oprócz tego nasz selekcjoner zdradził, że zastanawia się jeszcze nad obsadą dwóch pozycji, aczkolwiek nie powiedział, o których piłkarzy chodzi konkretnie.

