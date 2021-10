Iga Świątek kontra Jelena Ostapenko w 1/8 finału Indian Wells. Kiedy mecz i gdzie go oglądać?

Iga Świątek ma przed sobą kolejne starcie w ramach singlowej rywalizacji w trwającej właśnie edycji WTA Indian Wells. Jak dotąd nasza reprezentantka radziła sobie świetnie w indywidualnych zawodach. Czy tak samo będzie i w 1/8 finału?

Indian Wells. Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands przegrał w deblu

Aby odnieść sukces w tym spotkaniu, warszawianka musi otrząsnąć się po nieudanym meczu w deblu z Bethanie Mattek-Sands. Polka i Amerykanka grały z Su-Wei Hsieh (Tajwan) oraz Elise Mertens (Belgia) i niestety przegrały w sposób, który trudno racjonalnie wytłumaczyć. Od początku meczu bowiem dominowały nad przeciwniczkami, jednak mniej więcej w połowie meczu wpadły w gigantyczny kryzys, z którego już nie potrafiły się otrząsnąć. W związku z tym odpadły z deblowej rywalizacji w Indian Wells.

Trzeba liczyć, że wsparcie Darii Abramowicz – psycholog sportu – pomoże Świątek szybko stanąć na nogi i w pełni skoncentrować się na nadchodzącym spotkaniu. Ostapenko łatwą przeciwniczką nie będzie, choć w rankingu WTA zajmuje znacznie niższe miejsce niż warszawianka. Reprezentantka Łotwy została ostatnio sklasyfikowana na 29. miejscu. W Indian Wells do tej pory idzie jej jednak dobrze, a w poprzednim spotkaniu wygrała 2:1 z Julią Putincewą.

Szansa Polki na rewanż

Polka z kolei doskonale wypadła w meczu z Weronika Kudriemietową – zwyciężyła 2:0 (6:1 i 6:0), wprawiając w zachwyt cały tenisowy świat. Wątpliwe, by tak samo łatwo poszło jej w kolejnej rundzie Indian Wells. Niemniej Świątek będzie miała dobrą okazję do rewanżu za mecz z 2019 roku. Wtedy Ostapenko wygrała z warszawianką 2:0 (6:0, 6:2), co musiało być bolesne dla stawiającej pierwsze kroki w seniorskim tenisie zawodniczki.

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek z Jeleną Ostapenko?

Mecz Igi Świątek z Jeleną Ostapenko jest jednym z pierwszych starć zaplanowanych na 12 października. Polka i Łotyszka wyjdą na kort około godziny 20:00 polskiego czasu. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport i w serwisie player.pl.

