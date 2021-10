Matty Cash otrzyma polskie obywatelstwo! Debiut w reprezentacji już w listopadzie?

Sprawa polskiego obywatelstwa dla Matty'ego Casha rozstrzygnie się szybciej niż można się było spodziewać. Anglik, którego matka jest Polką już w listopadzie może zadebiutować w kadrze Biało-Czerwonych.

W sprawę obywatelstwa Casha zaangażował się Cezary Kulesza

Jak podaje Interia.pl wpływ na przyspieszony tryb przyznania polskiego obywatelstwa dla Casha zaangażował się prezes PZPN Cezary Kulesza, który miał nawet spotkać się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą, by razem z nim omówić możliwe jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii.

Matty Cash otrzyma polskie obywatelstwo

Jak poinformował Sebastian Staszewski już we wtorek 26 października Wojewoda Mazowiecki w Pałacu Prezydenckim podpisze wniosek Matty'ego Casha o potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Co to oznacza dla reprezentacji Polski? Oznacza to, że Paulo Sousa będzie mógł powołać polsko-angielskiego piłkarza na listopadowe spotkania z Węgrami i Andorą.

Matty Cash spotkał się już z Sousą

Matty Cash jest już po rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski Paulo Sousą. Portugalczyk mówił na spotkaniu między innymi o tym, jakie pomysły ma na obrońcę Aston Villi. – Dużo o tym dyskutowaliśmy. Doskonale wie, jakim jestem zawodnikiem. Ma swój pomysł, jak wkomponować mnie do zespołu – wyznał w rozmowie z meczyki.pl.

