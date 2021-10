Wojewoda podpisał wniosek Casha. Potwierdzono polskie obywatelstwo piłkarza

Procedurę przyznania polskiego obywatelstwa Matty'emu Cashowi przyspieszono po tym, jak w sprawę zaangażował się Cezary Kulesza. Prezes PZPN spotkał się w piątek 22 października z Andrzejem Dudą, by omówić z nim jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii.

Andrzej Duda życzy powodzenia

Wniosek piłkarza Aston Villii o potwierdzenie obywatelstwa cztery dni później podpisał Wojewoda Mazowiecki, co na Twitterze potwierdził Kulesza. „Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy” – napisał szef PZPN.

Głos w sprawie zabrał także prezydent. „W piątek rozmowa z Prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, a dziś decyzja o uznaniu obywatelstwa Matty'ego Casha. Gratuluję i życzę powodzenia na boisku” – czytamy we wpisie głowy państwa.

Debiut Casha już w listopadzie?

Jak przypomina „Przegląd Sportowy”, po podpisaniu wniosku przez wojewodę kolejnym krokiem w kierunku otrzymania polskiego paszportu jest złożenie stosownego wniosku do ambasady. Dzięki temu 24-letni obrońca będzie mógł otrzymać powołanie do kadry narodowej.

Wiele wskazuje na to, że Cash w biało-czerwonych barwach zadebiutuje już w listopadzie, kiedy to podopieczni Sousy będą mierzyli się z Andorą i Węgrami w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Czytaj też:

Listopadowe zgrupowanie Polaków za granicą? Paulo Sousa zaskoczył swoją decyzją